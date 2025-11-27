¿Gerard Piqué es profesor de Harvard?, esto es lo que se sabe

Gerard Piqué explicó a los alumnos de Harvard el modelo de negocio de la Kings League.

El exfutbolista y expareja de Shakira, Gerard Piqué, ha dado un nuevo paso en su faceta como empresario del deporte, al estrenarse como profesor invitado en la prestigiosa universidad de Harvard.

El español acudió Harvard porque su proyecto Kings League se ha convertido en caso de estudio en un posgrado en administración y dirección de empresas sobre industria deportiva.

La Kings League, nacida en 2023, figura como ejemplo de innovación en el negocio del entretenimiento futbolístico y de crecimiento económico acelerado, tras cerrar su primer año completo con alrededor de 20 millones de euros de volumen de negocio, según datos de la prensa internacional.

El exdefensa del FC Barcelona participó esta semana en una sesión en el campus de Boston, dedicada a analizar el modelo de la Kings League dentro de una asignatura centrada en el negocio del deporte, el entretenimiento y los medios.

(Tomada de redes sociales)

Piqué respondió preguntas de los alumnos y compartió su visión sobre cómo un torneo de fútbol 7 puede competir por la atención de las nuevas audiencias frente a las ligas tradicionales.

La invitación llegó de la mano de Anita Elberse, profesora y directora del curso Business of Entertainment, Media and Sports, quien, junto al investigador español David Moreno, preparó un caso académico sobre el lanzamiento y expansión de la Kings League.

El objetivo del caso es que los estudiantes evalúen hasta qué punto este formato puede transformar la manera en que se consume fútbol, desde el diseño del producto hasta la estrategia comercial.

De acuerdo con la prensa internacional, esta visita tiene también un componente personal, ya que en 2017 Piqué cursó un programa ejecutivo en la misma escuela de negocios, con la propia Elberse.

Piqué aseguró que para él es “un honor” que una institución como Harvard dedique un estudio a la Kings League, ya que considera que ello avala el impacto del trabajo realizado junto a su equipo.

La jornada terminó con una foto de grupo, en la que varios alumnos lucían camisetas del FC Barcelona, un guiño al pasado del exfutbolista.