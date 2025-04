¿Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación? Esto es lo que se sabe

La relación amorosa entre Gerard Piqué y Clara Chía se hizo pública en 2022. Desde entonces, la pareja no ha logrado la calma que, según el dicho, debería suceder a la tempestad de rumores, críticas y hasta dardos hechos canciones por Shakira.

Ahora, se cierne sobre ambos otra controversia, pues en España afirman que terminaron la relación. La principal fuente de esta aseveración es la periodista Adriana Dorronsoro, quien dio como oficial la ruptura entre Piqué y Chía, durante la edición de este 24 de abril del programa Vamos a ver de Telecinco.

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses”, dijo Dorronsoro.

No obstante, esta versión tiene sus detractores. Entre estos está Jordi Martin, el paparazzi que reveló el amorío entre la leyenda del FC Barcelona y la modelo catalana.

“Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja -me aseguran- no estaría pasando por un buen momento, debido a los continuos viajes de Piqué a Miami; pero no hay ruptura”, escribió Martin en sus redes sociales.

