Piloto de Fórmula 1 recibió amenazas tras error en Catar que podría cambiar el destino del campeonato

Un error en Catar desató una ola de amenazas contra un piloto de Fórmula 1. Lo ocurrido podría tener un impacto en los puntos del campeonato

Por AFP
Antonelli, piloto de Fórmula 1, recibió amenazas tras un error en Catar que benefició a Lando Norris y podría cambiar el destino del campeonato.
Antonelli, piloto de Fórmula 1, recibió amenazas tras un error en Catar que benefició a Lando Norris y podría cambiar el destino del campeonato. (NELSON ALMEIDA/AFP)







