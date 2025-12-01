Piloto de Fórmula 1 recibió amenazas tras error en Catar que podría cambiar el destino del campeonato

Antonelli, piloto de Fórmula 1, recibió amenazas tras un error en Catar que benefició a Lando Norris y podría cambiar el destino del campeonato.

Una maniobra polémica en la penúltima vuelta del Gran Premio de Catar colocó al joven Kimi Antonelli en el centro de una tormenta. El piloto de Mercedes cometió un error que permitió a Lando Norris avanzar en la clasificación, un movimiento que podría influir en la definición del título mundial. Tras el incidente, Antonelli fue blanco de ataques en redes sociales y recibió amenazas graves, según confirmó la escudería Mercedes.

La escudería Red Bull Racing se disculpó públicamente con el piloto de Mercedes, luego de haber sugerido que facilitó el adelantamiento de Norris.

Las declaraciones surgieron mientras Max Verstappen lideraba la carrera. Norris intentaba superar a Antonelli, quien ocupaba la cuarta posición. En la penúltima vuelta, el joven italiano cometió un error en una curva. Ese fallo permitió a Norris adelantar y asegurar dos puntos adicionales, claves en la disputada lucha por el campeonato mundial.

Tras el incidente, el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, afirmó por radio que Antonelli “simplemente se apartó” y dejó pasar a Norris. Esta conversación fue retransmitida en directo por las televisoras.

“No estoy seguro de lo que le pasó a Antonelli Max, parece que simplemente se apartó y dejó pasar a Norris”, dijo Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen, al neerlandés por la radio.

La situación escaló rápidamente en redes sociales. Antonelli fue blanco de insultos y mensajes amenazantes. Medios británicos informaron que incluso recibió amenazas de muerte, situación que Mercedes confirmó tras detectar mensajes graves y sospechosos dirigidos al piloto.

Mercedes confirmó amenazas contra Antonelli tras una maniobra que podría ser decisiva para el campeonato de Fórmula 1. (ALTAF QADRI/AFP)

En un comunicado oficial, Red Bull admitió que los comentarios de su asesor fueron incorrectos. Además, lamentó que Antonelli fuera víctima de acoso digital como consecuencia de esas afirmaciones.

Mercedes confirmó que Gianpiero Lambiase ofreció disculpas personales al director del equipo, Toto Wolff, al admitir que no observó claramente lo ocurrido en pista.

La polémica ocurre cuando solo resta una carrera para concluir la temporada. El Gran Premio de Abu Dabi, programado para el próximo domingo, definirá el campeonato. Norris enfrentará la última fecha con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen, lo que añade más tensión al desenlace del certamen.

