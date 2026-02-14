Puro Deporte

Periodista lanza insultos racistas contra jugador por fallar penal y desata ola de indignación

Un periodista incurrió en comentarios discriminatorios de tipo racista y hasta el Ministerio de Cultura de Perú salió a condenarlo

Por AFP
El jugador ecuatoriano del Alianza Lima de Perú, Eryc Castillo reacciona luego de fallar un penal en la Copa Libertadores, que desató un lamentable caso de racismo.
El jugador ecuatoriano del Alianza Lima de Perú, Eryc Castillo, reacciona luego de fallar un penal en la Copa Libertadores, que desató un lamentable caso de racismo. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







