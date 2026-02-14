Periodista lanza insultos racistas contra jugador por fallar penal y desata ola de indignación

El jugador ecuatoriano del Alianza Lima de Perú, Eryc Castillo, reacciona luego de fallar un penal en la Copa Libertadores, que desató un lamentable caso de racismo.

Lima, Perú. El ministerio de Cultura de Perú condenó las expresiones racistas de un periodista peruano contra un jugador ecuatoriano del club Alianza Lima, al que culpó de la eliminación del club en la Copa Libertadores 2026 por su color de piel.

El extremo ecuatoriano Eryc Castillo, de 31 años, erró un penal que le habría dado a Alianza la clasificación a la segunda ronda clasificatoria de la Libertadores en el encuentro ante el 2 de Mayo de Paraguay el miércoles en Lima.

La pronta eliminación del cuadro limeño, uno de los más laureados del fútbol peruano, ante un equipo debutante en torneos internacionales, abrió un intenso debate en la prensa deportiva local.

Tras el partido, el periodista Gonzalo Núñez realizó comentarios despectivos al explicar las razones por las cuales, en su opinión, el atacante falló el penal.

“Lo que voy a decir es racista, pero los negros se huevean (ponerse nerviosos) un poco en los penales (...) son menos duros de la cabeza”, dijo Núñez en un programa de la radio Exitosa Deportes.

El ministerio de Cultura instó a la gremial Sociedad Nacional de Radio y Televisión a realizar una “investigación y sanción” por las expresiones discriminatorias.

“Rechazamos los comentarios que descalifican el desempeño deportivo de un jugador utilizando el color de la piel como elemento central para atribuir supuestas deficiencias de carácter emocional en las personas afrodescendientes”, indicó en un comunicado.

Alianza Lima también “exigió la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas” por el periodista.

“Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte”, señaló en una nota el popular club, conocido por ser cantera de jugadores afroperuanos.

La Liga de Fútbol Profesional también “lamentó y condenó” las expresiones del comunicador.

No es la primera vez que Castillo es víctima de insultos racistas. En setiembre aficionados le gritaron “mono” desde la tribuna durante un encuentro de la liga peruana.

El periodista Gonzalo Núñez salió a ofrecer una disculpa en su programa.

“La ‘fregué’ feo, pobre Castillo, un ecuatoriano que recibió en país ajeno una ofensa. Qué voy a hacer, pedir disculpas, no queda otra”, sostuvo el comunicador en su programa radial.

“Perdón a la gente de Alianza, perdón a los chicos de Alianza, a los juveniles, a los viejos, a la ‘U’, a la sociedad en general. La fregué. Hoy caminaba por la calle y algunos me comentaban. ¿Qué puedo hacer? Nada. Tengo que esperar la sanción y dar las gracias por este espacio que me dan”, agregó Núñez.