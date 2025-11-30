Flamengo se corona campeón de la Copa Libertadores; vea el soberbio gol de Danilo y el festejo de Filipe Luís

El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la esperada final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.
Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, Flamengo se convierte en el primer club de Brasil que gana el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.
Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rojinegros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.
Fue un cobro impecable y un cabezazo soberbio, letal, de título en la final.
GOL DO DANILO!— Fla Galaxy (@FlaGalaxy) November 29, 2025
VAMOS PORRA! pic.twitter.com/FZk4ruM0N5
El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras, a falta de apenas dos partidos por jugar.
Y en la final, no solamente Danilo captó la atención por su anotación, sino que también lo hizo el propio técnico Filipe Luís, quien hace catorce meses se estrenó en los banquillos.
Si bien es cierto, cuenta con un equipazo, ya eso implica un desafío para él como estratega, porque manejar un camerino pesado no es sencillo para nadie. Y él no ha tenido problema en ello.
Ya había ganado la Copa Libertadores en 2019 como jugador, en la final que enfrentó a Flamengo con River Plate en Lima.
Ahora, la capital peruana resultó de nuevo talismán para el exfutbolista del Atlético de Madrid y del Chelsea.
Campeones de la Libertadores por número de títulos
Heptacampeón:
- Independiente (Argentina) – 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984
Hexacampeón:
- Boca Juniors (Argentina) – 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007
Pentacampeón:
- Peñarol (Uruguay) – 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987
Tetracampeones:
- Estudiantes (Argentina) – 1968, 1969, 1970 y 2009
- Flamengo (Brasil) – 1981, 2019, 2022 y 2025
- River Plate (Argentina) – 1986, 1996, 2015 y 2018
Tricampeones:
- Grêmio (Brasil) – 1983, 1995 y 2017
- Nacional (Uruguay) – 1971, 1980 y 1988.
- Olimpia (Paraguay) – 1979, 1990 y 2002
- Palmeiras (Brasil) – 1999, 2020 y 2021
- Santos (Brasil) – 1962, 1963 y 2011
- São Paulo (Brasil) – 1992, 1993 y 2005
Bicampeones:
- Cruzeiro (Brasil) – 1976 y 1997
- Atlético Nacional (Colombia) – 1989 y 2016
- Internacional (Brasil) – 2006 y 2010
Títulos únicos:
- Argentinos Juniors (Argentina) – 1985
- Atlético-MG (Brasil) – 2013
- Botafogo (Brasil) – 2024
- Colo Colo (Chile) – 1991
- Corinthians (Brasil) – 2012
- Fluminense (Brasil) – 2023
- LDU (Ecuador) – 2008
- Once Caldas (Colombia) – 2004
- Racing (Argentina) – 1967
- San Lorenzo (Argentina) – 2014
- Vasco da Gama (Brasil) – 1998
- Vélez Sarsfield (Argentina) – 1994
Todos los campeones de la Copa Libertadores
1960 – Peñarol
1961 – Peñarol
1962 – Santos
1963 – Santos
1964 – Independiente
1965 – Independiente
1966 – Peñarol
1967 – Racing
1968 – Estudiantes
1969 – Estudiantes
1970 – Estudiantes
1971 – Nacional
1972 – Independiente
1973 – Independiente
1974 – Independiente
1975 – Independiente
1976 – Cruzeiro
1977 – Boca Juniors
1978 – Boca Juniors
1979 – Olimpia
1980 – Nacional
1981 – Flamengo
1982 – Peñarol
1983 – Grêmio
1984 – Independiente
1985 – Argentinos Juniors
1986 – River Plate
1987 – Peñarol
1988 – Nacional
1989 – Atlético Nacional
1990 – Olimpia
1991 – Colo Colo
1992 – São Paulo
1993 – São Paulo
1994 – Vélez Sarsfield
1995 – Grêmio
1996 – River Plate
1997 – Cruzeiro
1998 – Vasco da Gama
1999 – Palmeiras
2000 – Boca Juniors
2001 – Boca Juniors
2002 – Olimpia
2003 – Boca Juniors
2004 – Once Caldas
2005 – São Paulo
2006 – Internacional
2007 – Boca Juniors
2008 – LDU
2009 – Estudiantes
2010 – Internacional
2011 – Santos
2012 – Corinthians
2013 – Atlético-MG
2014 – San Lorenzo
2015 – River Plate
2016 – Atlético Nacional
2017 – Grêmio
2018 – River Plate
2019 – Flamengo
2020 – Palmeiras
2021 – Palmeiras
2022 – Flamengo
2023 – Fluminense
2024 – Botafogo
2025 – Flamengo