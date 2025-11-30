Flamengo se corona campeón de la Copa Libertadores; vea el soberbio gol de Danilo y el festejo de Filipe Luís

Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta levantan el trofeo junto a sus compañeros en un momento especial para Flamengo.

El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la esperada final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, Flamengo se convierte en el primer club de Brasil que gana el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rojinegros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

Fue un cobro impecable y un cabezazo soberbio, letal, de título en la final.

GOL DO DANILO!



VAMOS PORRA! pic.twitter.com/FZk4ruM0N5 — Fla Galaxy (@FlaGalaxy) November 29, 2025

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras, a falta de apenas dos partidos por jugar.

Filipe Luís celebró así el título de Flamengo en la Copa Libertadores. (CONNIE FRANCE/AFP)

Y en la final, no solamente Danilo captó la atención por su anotación, sino que también lo hizo el propio técnico Filipe Luís, quien hace catorce meses se estrenó en los banquillos.

Si bien es cierto, cuenta con un equipazo, ya eso implica un desafío para él como estratega, porque manejar un camerino pesado no es sencillo para nadie. Y él no ha tenido problema en ello.

Ya había ganado la Copa Libertadores en 2019 como jugador, en la final que enfrentó a Flamengo con River Plate en Lima.

Ahora, la capital peruana resultó de nuevo talismán para el exfutbolista del Atlético de Madrid y del Chelsea.

El arquero Agustín Rossi se tomó fotografías con el título de la Copa Libertadores. (CONNIE FRANCE/AFP)

Campeones de la Libertadores por número de títulos

Heptacampeón:

Independiente (Argentina) – 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984

Hexacampeón:

Boca Juniors (Argentina) – 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007

Pentacampeón:

Peñarol (Uruguay) – 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987

Tetracampeones:

Estudiantes (Argentina) – 1968, 1969, 1970 y 2009

– 1968, 1969, 1970 y 2009 Flamengo (Brasil) – 1981, 2019, 2022 y 2025

– 1981, 2019, 2022 y 2025 River Plate (Argentina) – 1986, 1996, 2015 y 2018

Tricampeones:

Grêmio (Brasil) – 1983, 1995 y 2017

– 1983, 1995 y 2017 Nacional (Uruguay) – 1971, 1980 y 1988.

– 1971, 1980 y 1988. Olimpia (Paraguay) – 1979, 1990 y 2002

– 1979, 1990 y 2002 Palmeiras (Brasil) – 1999, 2020 y 2021

– 1999, 2020 y 2021 Santos (Brasil) – 1962, 1963 y 2011

– 1962, 1963 y 2011 São Paulo (Brasil) – 1992, 1993 y 2005

Bicampeones:

Cruzeiro (Brasil) – 1976 y 1997

– 1976 y 1997 Atlético Nacional (Colombia) – 1989 y 2016

– 1989 y 2016 Internacional (Brasil) – 2006 y 2010

Títulos únicos:

Argentinos Juniors (Argentina) – 1985

– 1985 Atlético-MG (Brasil) – 2013

– 2013 Botafogo (Brasil) – 2024

– 2024 Colo Colo (Chile) – 1991

– 1991 Corinthians (Brasil) – 2012

– 2012 Fluminense (Brasil) – 2023

– 2023 LDU (Ecuador) – 2008

– 2008 Once Caldas (Colombia) – 2004

– 2004 Racing (Argentina) – 1967

– 1967 San Lorenzo (Argentina) – 2014

– 2014 Vasco da Gama (Brasil) – 1998

– 1998 Vélez Sarsfield (Argentina) – 1994

Todos los campeones de la Copa Libertadores

1960 – Peñarol

1961 – Peñarol

1962 – Santos

1963 – Santos

1964 – Independiente

1965 – Independiente

1966 – Peñarol

1967 – Racing

1968 – Estudiantes

1969 – Estudiantes

1970 – Estudiantes

1971 – Nacional

1972 – Independiente

1973 – Independiente

1974 – Independiente

1975 – Independiente

1976 – Cruzeiro

1977 – Boca Juniors

1978 – Boca Juniors

1979 – Olimpia

1980 – Nacional

1981 – Flamengo

1982 – Peñarol

1983 – Grêmio

1984 – Independiente

1985 – Argentinos Juniors

1986 – River Plate

1987 – Peñarol

1988 – Nacional

1989 – Atlético Nacional

1990 – Olimpia

1991 – Colo Colo

1992 – São Paulo

1993 – São Paulo

1994 – Vélez Sarsfield

1995 – Grêmio

1996 – River Plate

1997 – Cruzeiro

1998 – Vasco da Gama

1999 – Palmeiras

2000 – Boca Juniors

2001 – Boca Juniors

2002 – Olimpia

2003 – Boca Juniors

2004 – Once Caldas

2005 – São Paulo

2006 – Internacional

2007 – Boca Juniors

2008 – LDU

2009 – Estudiantes

2010 – Internacional

2011 – Santos

2012 – Corinthians

2013 – Atlético-MG

2014 – San Lorenzo

2015 – River Plate

2016 – Atlético Nacional

2017 – Grêmio

2018 – River Plate

2019 – Flamengo

2020 – Palmeiras

2021 – Palmeiras

2022 – Flamengo

2023 – Fluminense

2024 – Botafogo

2025 – Flamengo