Presidente de Conmebol revela sede de la final de Copa Libertadores 2026

Minutos antes de que empezara la esperada final entre Flamengo y Palmeiras este sábado en Lima (3:15 p. m., hora de Costa Rica), en la presente edición de la Copa Libertadores y que puede verse a través de ESPN 2, se destapó una noticia que muchos esperaban.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, reveló en la transmisión televisiva cuál será la sede para la gran final de la Copa Libertadores 2026.

Ese duelo decisivo a partido único, regresará al Estadio Centenario de Montevideo, un recinto que ya albergó una final histórica hace cuatro años.

“Nuestro consejo decidió que el próximo año será en Montevideo. Será en el Centenario, justamente donde comenzará el Mundial de 2030”, confirmó Alejandro Domínguez en ESPN.

La decisión de la Conmebol subraya el valor simbólico del Estadio Centenario, no solo como cuna del fútbol sudamericano, sino también como el estadio donde se jugará el partido inaugural del Mundial 2030, celebrando el centenario del primer Mundial.

Esa Copa del Mundo tendrá la mayoría de sus juegos en Marruecos, Portugal y España, pero contará con un partido en Argentina y otro en Paraguay, además del inaugural, en Uruguay.

Pero para eso aún falta tiempo y, mientras tanto, la capital uruguaya se prepara así para recibir a los dos mejores equipos del continente en 2026, prometiendo una fiesta deportiva a la altura de la tradición del torneo prestigioso.

El pasado viernes, la Conmebol también anunció las sedes de las próximas dos finales únicas de la Copa Sudamericana.

A diferencia de la Libertadores, el segundo torneo de clubes más importante de la Conmebol tendrá sedes inéditas en las próximas dos definiciones. En 2026 será en Barranquilla, Colombia. En 2027, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo y Palmeiras confirmaron sus alineaciones para la final de Copa Libertadores, este sábado, en el Estadio Monumental de Lima.

El inicio del partido se retrasó por 15 minutos, sin informar razones.

Alineación de Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo - Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Joaquín Piquerez - José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Alineación de Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Erick Pulgar - Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.