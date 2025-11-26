Hinchas entraron por el techo al bus del Flamengo y desataron el caos previo a la final

Durante el AeroFla, torcedores del Flamengo subieron al bus del equipo rumbo a Lima, sorprendiendo a los jugadores.

Un grupo de aficionados del Flamengo protagonizó una escena inesperada al lograr ingresar al autobús del equipo en pleno movimiento, poco antes del viaje rumbo a Lima, Perú, donde el club disputará la final de la Copa Libertadores.

El hecho ocurrió durante el AeroFla, evento donde seguidores del club carioca suelen reunirse en las afueras del Aeropuerto Galeão, en Río de Janeiro, para despedir al plantel. Esta vez, algunos de los asistentes subieron al techo del autobús oficial y, desde allí, accedieron al interior del vehículo por las aberturas superiores.

Los jugadores se mostraron sorprendidos, pero no molestos. Algunos incluso compartieron videos y fotografías en sus redes sociales. Uno de ellos fue el centrocampista Saúl, originario de España, quien no ocultó su asombro.

El futbolista relató que el comportamiento de la afición brasileña contrastaba con la frialdad de los seguidores en Europa.

Story do Juninho xereca, o homem filmou a nação entrando no busão do Flamengo. A maior do mundo é incrível.#Aerofla pic.twitter.com/LrDu4DrGJp — Daniel 🧨 (@danisalmeida23) November 26, 2025

Saúl permitió que los aficionados tomaran fotos con él mientras el personal de seguridad del club intentaba controlar la situación. En redes sociales, el jugador comentó que el momento fue una locura y destacó la intensa labor del encargado de seguridad para contener a los fanáticos.

