Puro Deporte

Hinchas entraron por el techo al bus del Flamengo y desataron el caos previo a la final

Fanáticos del Flamengo sorprendieron al equipo al ingresar al bus en movimiento antes del viaje a Lima para la final de la Libertadores

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Durante el AeroFla, torcedores del Flamengo subieron al bus del equipo rumbo a Lima, sorprendiendo a los jugadores.
Durante el AeroFla, torcedores del Flamengo subieron al bus del equipo rumbo a Lima, sorprendiendo a los jugadores. (Screenshot X @Flamengo/Screenshot X @Flamengo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFlamengoAeroFla
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.