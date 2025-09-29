Puro Deporte

Periodista deportivo se desvaneció en la cabina de estadio y fue hospitalizado

Richard Arce colapsó en plena cobertura de un partido en el Centenario. Conozca qué revelaron los últimos reportes médicos y detalles de su trayectoria

Por El País / GDA / Uruguay
Richard Arce, periodista de Radio Universal, está estable tras un ACV sufrido en el Estadio Centenario antes de un partido de Peñarol.
Richard Arce, periodista de Radio Universal, está estable tras un ACV sufrido en el Estadio Centenario antes de un partido de Peñarol. (Photo by MIGUEL ROJO / AFP) (MIGUEL ROJO/AFP)







El País / GDA / Uruguay

El País / GDA / Uruguay

