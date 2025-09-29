Periodista deportivo se desvaneció en la cabina de estadio y fue hospitalizado

Richard Arce, periodista de Radio Universal, está estable tras un ACV sufrido en el Estadio Centenario antes de un partido de Peñarol. (Photo by MIGUEL ROJO / AFP)

El periodista deportivo Richard Arce, integrante del equipo de Radio Universal en Uruguay, sufrió un accidente cerebrovascular el sábado anterior, minutos antes del partido entre Peñarol y Cerro Largo en el Estadio Centenario.

El incidente ocurrió dentro de la cabina de transmisión, lo que generó preocupación inmediata entre sus colegas.

Personal médico y funcionarios del estadio lo atendieron rápidamente y lo trasladaron a un centro médico, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.

Según el relator Alberto Kesman, Arce se encuentra estable y despertó de buen ánimo. Indicó que el equipo médico monitorea su evolución y que será necesario esperar 72 horas para que el coágulo disminuya antes de determinar el tratamiento a seguir.

“Está estable, se despertó de buen ánimo. Comió. Hay que esperar las 72 horas a que baje el coágulo y luego se va a dictaminar los pasos a seguir”, dijo el periodista deportivo sobre su compañero.

Richard Arce se desempeña como comentarista principal en Radio Universal junto con Ernesto Faría. Ambos trabajan en las transmisiones encabezadas por Kesman.

Arce cuenta con una larga trayectoria en el periodismo deportivo uruguayo, la cual inició en 1989. Formó parte del equipo de Deporte Total en Radio Carve y más adelante se integró a Radio Universal, donde fue nombrado comentarista principal.

Además de su faceta periodística, tuvo una etapa como futbolista. Jugó para Bella Vista y tuvo breves participaciones con el primer equipo de Defensor Sporting entre 1976 y 1977.

En entrevistas previas, relató que decidió dejar el fútbol para dedicarse al periodismo, luego de considerar que no lograría destacar a nivel profesional.

