Pep Guardiola y Manchester City ponen fin a diez años de éxitos: ‘Nada es eterno’

Pep Guardiola dijo que no le pidan motivos por su salida del Manchester City, pero que entiende que es su momento.

El Manchester City sacudió el mundo del fútbol este viernes al oficializar la salida de Pep Guardiola cuando termine esta temporada. El estratega catalán cierra así un ciclo legendario en el que cosechó veinte trofeos desde 2016, destacando seis coronas de la Premier League y la ansiada Liga de Campeones.

A sus 55 años, el español dirigirá su último partido liguero este domingo frente al Aston Villa. Posteriormente, asumirá un rol institucional como “embajador” del City Football Group, según detalló el club en su reporte oficial.

Durante su década en el banquillo del Manchester City, Guardiola no solo transformó a una entidad históricamente eclipsada en la fuerza dominante de Inglaterra, sino que revolucionó la identidad del balompié británico a través de su filosofía de juego.

“¡Vaya época que hemos vivido juntos!”, dijo Guardiola en un comunicado del club.

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón. Pero en lo más profundo, sé que es mi momento. Nada es eterno. Si lo fuera, esto lo sería. Lo eterno serán los sentimientos, las personas, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City”, manifestó Pep Guardiola.

También dijo que diez años es mucho tiempo y que cree que el club necesita a un nuevo entrenador, una nueva energía, con estos jugadores increíbles que tienen ahora mismo, y empezar a escribir un nuevo capítulo”.

“Me voy con una increíble sensación de paz interior, sabiendo que lo he dado todo por este club, que lo dejo en una mejor situación y que la gente ha apreciado lo que hemos hecho durante estos diez años”, añadió Guardiola, quien definió su estancia en Mánchester como “la experiencia de mi vida”.

Los rumores sobre el adiós del técnico comenzaron a circular con fuerza el pasado lunes. Pese a las especulaciones, el exentrenador del Barcelona y del Bayern Múnich prefirió el hermetismo un día después, justo cuando el City cedió el trono de la Premier ante el Arsenal, limitándose a recordar que aún le restaba un año de vinculación contractual.

Un legado de éxitos y registros históricos

Guardiola convirtió al equipo de la camiseta celeste en un monstruo todopoderoso, ayudado en su revolución por futbolistas emblemáticos y un acaudalado propietario emiratí.

La vitrina de trofeos del City se ha llenado con veinte títulos en los diez años de Guardiola en el banquillo, seis de ellos en el campeonato más exigente del mundo, sin olvidar la Liga de Campeones de 2023, la primera en la historia del club del noroeste de Inglaterra.

En la Premier League, ha escrito la historia con varios récords, como los 100 puntos logrados para su primer título en 2018, y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito.

También protagonizó una batalla magnífica con el Liverpool de Jürgen Klopp, al que superó por un solo punto en 2019 y de nuevo en 2022, gracias a una remontada frente al Aston Villa (3-2) en la última jornada.

Pero más allá de los títulos, está la huella futbolística que el técnico de 55 años ha dejado en el fútbol inglés y europeo.

La impronta guardiolista es un juego pulido, sembrado de técnica y audacia, de pases cortos y rápidos, en especial para sacar el balón jugado desde atrás, incluso bajo presión.

También ha redefinido ciertos puestos o transformado a determinados jugadores, como John Stones, que el jueves también anunció su marcha, y su papel híbrido entre la defensa y el centro del campo.

Criado con el ADN Barça de su admirado Johan Cruyff, Pep tiene convicciones firmes, pero también se reinventa constantemente, con un cerebro privilegiado que nunca se detiene.

“Ha cambiado mi forma de ver el fútbol”, dijo su actual capitán, Bernardo Silva, otro de los que abandonará el club al término de la temporada, tras ganar la FA Cup el pasado domingo.

El portugués quedará para siempre asociado a los años de Guardiola en Mánchester, como antes lo estuvieron Sergio Agüero, Fernandinho, David Silva, Kevin De Bruyne, Rodri o Ilkay Gündogan, el capitán del triplete histórico de 2023.

Referente para las nuevas generaciones

Ese año, los Citizens lograron un “Treble” (Premier League, FA Cup y Liga de Campeones) que solo el Manchester United de Alex Ferguson había sido capaz de conseguir, en 1999.

El español se inscribe en la estela del escocés en el palmarés y en el imaginario colectivo, aunque su predecesor permaneció mucho más tiempo (27 años) en el banquillo de los Red Devils, el vecino y rival.

Más allá de sus éxitos, Guardiola ha inspirado a toda una generación de entrenadores, algunos de los cuales aprendieron directamente de él: Vincent Kompany, su antiguo capitán y actual entrenador del Bayern de Múnich, o sus ex asistentes Mikel Arteta (campeón de la Premier con el Arsenal) y Enzo Maresca.

Precisamente, Maresca, ex técnico del Chelsea que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, ha sido señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

Sobre su futuro, Guardiola aseguró que lo primero que quiere hacer es “descansar”.

“Quiero tomar distancia y no entrenar durante un tiempo”, declaró.