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El Manchester City domina al Arsenal y promete un emocionante cierre de la Premier

El Arsenal compromete su liderato en Inglaterra ante un Manchester City que amenaza con arrebatarle el título

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Por AFP
El delantero del Manchester City Erling Haaland buscó este remte de cabeza en el Etihad Stadium, durante el duelo ante el Arsenal por la Liga Premier.
El delantero del Manchester City Erling Haaland buscó este remate de cabeza en el Etihad Stadium, durante el duelo ante el Arsenal por la Liga Premier. (DARREN STAPLES/AFP)







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