Federico Valverde hizo fiesta con el Manchester City

El cuadro merengue se impuso en la ida de octavos de final de Liga de Campeones de Europa

Por AFP

Con un triplete del uruguayo Fede Valverde, el Real Madrid goleó 3-0 al Manchester City en el Bernabéu en la ida de octavos de final de Liga de Campeones de Europa.








