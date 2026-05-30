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Patrick Pemberton regresa al fútbol: el nuevo club de Júnior Díaz lo ficha

Patrick Pemberton fue anunciado como pieza importante en un equipo de fútbol

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Por Fanny Tayver Marín
Júnior Díaz comanda el nuevo cuerpo técnico de Escorpiones, acompañado por Patrick Pemberton, Ricardo Arguedas y Enrique García.
Júnior Díaz comanda el nuevo cuerpo técnico de Escorpiones, acompañado por Patrick Pemberton, Ricardo Arguedas y Enrique García. (Prensa Escorpiones/Escorpiones)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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