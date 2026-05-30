Patrick Pemberton regresa al fútbol: el nuevo club de Júnior Díaz lo ficha

Patrick Pemberton ha sido noticia en los últimos días, porque luego de que contó en Teletica que tiene un emprendimiento y se dedica a la venta de cartones de huevos, la realidad es que el fútbol no lo suelta por nada.

Toda su experiencia acumulada a través de los años hoy le sirve para guiar, corregir y entrenar a figuras que como él, construyen sueños bajo los tres palos.

Ya no juega y retirarse no fue fácil, pero el exportero de la Selección de Costa Rica, de Liga Deportiva Alajuelense y otros clubes sigue en lo suyo y acaba de ser fichado por un equipo.

Patrick Pemberton es el nuevo preparador de arqueros de Escorpiones, en la Liga de Ascenso.

Es el mismo club que acaba de contratar a Júnior Díaz como técnico, a Ricardo Arguedas como asistente y a Enrique García como analista de video.

Todos ellos firmaron un contrato por un año y esta oportunidad es un gran reto.

Patrick Pemberton será el entrenador de porteros de Escorpiones de Belén, equipo de la Liga de Ascenso. (Foto: Facebook Escorpiones. /Foto: Facebook Escorpiones.)

Los mueve al máximo esa ilusión de lograr un ascenso a la máxima categoría; tomando en cuenta que después del Torneo de Apertura 2026 y el Torneo de Clausura 2027, la Primera División volverá a contar con doce equipos. Y Escorpiones quiere estar ahí.