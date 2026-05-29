Viva

Patrick Pemberton sorprende al revelar a qué se dedica tras su retiro del fútbol

Según contó, la idea surgió luego de que un amigo le recomendara incursionar en este negocio

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
El exportero Patrick Pemberton combina su labor como emprendedor con su trabajo como preparador de arqueros. (Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patrick PembertonEmprendimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.