Patrick Pemberton sorprende al revelar a qué se dedica tras su retiro del fútbol

El exportero Patrick Pemberton combina su labor como emprendedor con su trabajo como preparador de arqueros.

El exportero costarricense Patrick Pemberton sorprendió al revelar a qué se dedica tras su retiro del fútbol nacional.

Actualmente, el exguardameta se dedica a la venta de cartones de huevos, un emprendimiento que desarrolla junto a su familia en Tuetal Sur de Alajuela, su lugar de origen. Así lo dio a conocer en una entrevista con Teletica.

“Antes de retirarme, quería trabajar en algo que me apasionara. Siempre decía eso: ‘Diosito, necesito trabajar, ponme en un lugar en el que pueda ser feliz’”, recordó.

Según contó, la idea surgió luego de que un amigo le recomendara incursionar en este negocio, asegurándole que tendría buenos resultados. Fue así como decidió dar el paso e iniciar su propio proyecto.

Actualmente, Pemberton distribuye su producto a sodas, restaurantes y otros comercios, tanto en Alajuela como en distintas zonas de San José. Las personas interesadas en adquirir sus productos pueden contactarlo al 8840-9889.

“Me visualizo más allá, teniendo una ruta mucho más grande”, afirmó.

Además de este emprendimiento, el exfutbolista también se desempeña como preparador de arqueros.

Durante su carrera deportiva, Pemberton destacó por sus sólidas actuaciones en los distintos equipos que defendió, lo que le permitió ser convocado a la Selección Nacional. Asimismo, fue campeón en cinco ocasiones con Liga Deportiva Alajuelense y recibió en cuatro oportunidades el reconocimiento como mejor portero de la Primera División.