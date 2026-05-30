Júnior Díaz es el nuevo técnico de un equipo que sueña en grande

Junior Díaz tiene un nuevo desafío en el fútbol nacional.

Después de que dirigió a Sarchí en la Liga de Ascenso, Júnior Díaz fue contemplado como una de las opciones para que se convirtiera en asistente del español Ismael Rescalvo en Liga Deportiva Alajuelense.

Sin embargo, el exmundialista tenía otra opción para dirigir y la Liga también estaba intentando convencer a Javier Delgado para que aceptara ser auxiliar del técnico rojinegro, como finalmente lo consiguió.

Júnior Díaz tenía como prioridad tomar más rodaje en el cargo propiamente de entrenador y este viernes 29 de mayo fue anunciado como el nuevo timonel de un equipo que sueña en grande.

Se trata de Escorpiones, en la Liga de Ascenso. Este club desde ya empieza a prepararse para la campaña venidera, con la firme intención de subir a la máxima categoría.

Fue el martes pasado cuando este equipo de la Segunda División anunció la salida del técnico Cristian Salomón y su auxiliar, Ignacio Salomón.

Además, comunicó que el defensor Johel Montero, el volante Nendalí Mendoza y el preparador de porteros, Félix Vásquez no continúan en el equipo.

Tras esos cambios, llegó la oficialización del nuevo cuerpo técnico de Escorpiones, comandado por Júnior Díaz como entrenador.

Júnior Díaz comanda el nuevo cuerpo técnico de Escorpiones, acompañado por Patrick Pemberton, Ricardo Arguedas y Enrique García. (Prensa Escorpiones/Escorpiones)

Él tendrá como asistente técnico a Ricardo Arguedas; Patrick Pemberton se convierte en el nuevo preparador de porteros y Enrique García llega como analista de video.

Según informó Escorpiones, los cuatro firmaron un contrato por un año. Y pronto darán a conocer más movimientos en cuanto a futbolistas se refiere.