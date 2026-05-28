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Clubes de Liga de Ascenso empezaron a mover sus fichas y Jicaral sorprende con experimentado técnico

El equipo Jicaral Sercoba, de la Liga de Ascenso, contrató a un entrenador que llevó a dos equipos a la Primera División

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Por Juan Diego Villarreal
El técnico Minor Díaz buscará su tercer ascenso a la Primera División, con el equipo de Jicaral Sercoba. (Jose Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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