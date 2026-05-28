Clubes de Liga de Ascenso empezaron a mover sus fichas y Jicaral sorprende con experimentado técnico

El técnico Minor Díaz buscará su tercer ascenso a la Primera División, con el equipo de Jicaral Sercoba.

El extenso campeonato de la Liga de Ascenso concluyó el domingo pasado, cuando Inter San Carlos logró el cetro y selló su boleto a la Primera División al vencer a Jicaral Sercoba en el Torneo Clausura 2026.

No obstante, al igual que en la máxima categoría, los restantes equipos empiezan a mover sus fichas con el objetivo de pelear en la próxima campaña por la oportunidad de llegar a la máxima categoría del balompié nacional.

El primero en mover sus fichas fue Jicaral, finalista del Clausura 2026, que no perdió tiempo y ya tiene nuevo entrenador, al hacer oficial la llegada de un estratega que suma dos ascensos en su historial.

Roy Barrantes, principal dirigente del club, hizo oficial la llegada de Minor Díaz, quien ascendió con Guanacasteca en 2021 y con Municipal Liberia en 2023.

Los jicaraleños, en los últimos 10 años, han llegado a cinco finales, aunque solo lograron coronarse en 2019 bajo el mando de Jeaustin Campos. En las otras cuatro finales cayeron ante Municipal Grecia, San Carlos, Municipal Santa Ana e Inter San Carlos.

Minor Díaz, quien la campaña anterior estuvo en el Mixco de Guatemala, se une al Huracán de la Península y sustituirá a Alberto Moraga.

En la máxima categoría, el estretega nicoyana dirigió a la Univeridad de Costa Rica, Municipal Liberia y Sporting.

Otro equipo que empezó a mover su planilla es Escorpiones de Belén, que destituyó a su entrenador, el argentino Cristian Salomón, y a su asistente Ignacio Salomón.

Los belemitas, que habían sido el mejor equipo de la Liga de Ascenso en la fase regular del torneo anterior, también dieron de baja a Nendalí Mendoza y Johel Montero, quienes no continuarán en el plantel, indicó el club en sus redes sociales.

Por su parte, en Uruguay de Coronado se destituyó al técnico Ricardo Arguedas y tampoco continuará el defensor Juan Diego Madrigal, mientras que en Sarchí no seguirán el entrenador Junior Díaz ni el guardameta Víctor Castro.

Otro jugador que buscará nuevas oportunidades será el delantero Starling Matarrita, quien no continuará formando parte de Cariari Pococí, según indicó el club.