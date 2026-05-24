Puro Deporte

Inter de San Carlos es el nuevo inquilino de la Primera División

El Inter San Carlos soportó la presión de Jicaral Sercoba y logró el boleto a la máxima categoría

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Inter San Carlos Liga de Ascenso Final Torneo Clausura 2026 Jicaral 24 de mayo 2026 Facebook Ascenso Total /JoseMediatica
En un partido intenso y muy disputado, Inter San Carlos y Jicaral igualaron 0-0, por lo que los norteños ganaron su boleto a la Primera División. (Facebook Ascenso Total /JoseMediatica/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inter San CarlosJicaralLiga de AscensoFinal del Torneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.