Inter de San Carlos es el nuevo inquilino de la Primera División

En un partido intenso y muy disputado, Inter San Carlos y Jicaral igualaron 0-0, por lo que los norteños ganaron su boleto a la Primera División.

El Inter San Carlos es el campeón de la Liga de Ascenso y el nuevo inquilino de la Primera División para la próxima temporada.

Los sancarleños lograron este domingo empatar 0-0 ante Jicaral Sercoba en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña y, tras la victoria de 1-0 conseguida la semana pasada en Ciudad Quesada, obtuvieron su boleto a la máxima categoría.

El cuadro norteño logró su ascenso de forma automática al ganar los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, dejando claro que fue el mejor equipo de la temporada bajo el mando del entrenador Douglas Sequeira.

Inter San Carlos hace historia al convertirse en el segundo equipo del cantón alajuelense en jugar en la Primera División, después de la Asociación Deportiva San Carlos. Los norteños tomarán el lugar del descendido Guadalupe FC.

El partido entre norteños y jicaraleños fue intenso, de muchas faltas y donde cada balón se disputó con mucho pudonor.