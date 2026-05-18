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Inter San Carlos está a 90 minutos de hacer historia en la Liga de Ascenso

Inter San Carlos, dirigido por Douglas Sequeira, se encuentra muy cerca de cumplir el objetivo en Segunda División

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Por Juan Diego Villarreal
Inter San Carlos Final de la Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 17 de mayo del 2026 Facebook Inter San Carlos
Inter San Carlos derrotó 1-0 a Jicaral Sercoba en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada y está muy cerca del ascenso a Primera División. (Facebook Inter San Carlos/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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