Inter San Carlos está a 90 minutos de hacer historia en la Liga de Ascenso

Inter San Carlos derrotó 1-0 a Jicaral Sercoba en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada y está muy cerca del ascenso a Primera División.

En el epílogo del compromiso, tras una gran jugada individual, el volante Samuel Román logró desbordar a dos defensores por la banda derecha y, con un centro preciso, habilitó al delantero Anderson Núñez, quien anotó el gol de la victoria para el Inter San Carlos.

La valiosa anotación al minuto 86 le dio el triunfo a los norteños por 1-0 ante Jicaral Sercoba, en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada, y ahora quedaron a solo 90 minutos de alcanzar su anhelo de ascender a la máxima categoría.

Al haber ganado el Torneo Apertura 2026, Inter San Carlos, de proclamarse campeón en esta segunda instancia, ascendería directamente a la máxima categoría. En caso de que los porteños sean los vencedores, se obligaría a disputar una final adicional a dos partidos.

El juego de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso fue muy disputado y fue hasta el cierre del compromiso cuando los norteños lograron abrir el muro defensivo impuesto por los visitantes.

A pesar de jugar con 10 hombres prácticamente todo el segundo tiempo, luego de la expulsión de Wálter Ramírez, los jicaraleños vendieron cara su derrota. Fueron un equipo que no se entregó y que siempre fue al frente.

Anderson Núñez, quien marcó el tanto de la victoria para los anfitriones, llegó a 14 goles en la campaña y es el segundo mejor goleador del certamen, por detrás del brasileño de Jicaral, Danilo Pimpinati, quien contabiliza 22.

“Lo importante era sacar una diferencia. Jicaral es un rival muy fuerte. Es una ventaja mínima, pero es ventaja. Sabemos que no hemos ganado nada y debemos prepararnos durante la semana para sacar el resultado de visita y alcanzar nuestro objetivo”, explicó Núñez en la transmisión de TD+.

El artillero oriundo de Guápiles, quien ingresó de cambio al partido, indicó que siempre se mentaliza para anotar y ayudar a su equipo.

“Ahora debemos ir a hacer un partido inteligente a Jicaral. Sabemos que no será fácil, pero tenemos un buen equipo. Es necesario prepararnos bien para lograr el resultado que nos dé la oportunidad de alcanzar el boleto a la máxima categoría”, dijo Núñez.

El partido de vuelta de la final del Clausura 2026 será el próximo domingo 24 de mayo en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, a partir de las 11 a. m.

Douglas Sequeira dirige a los sancarleños, mientras Alberto Moraga es el entrenador de Jicaral.