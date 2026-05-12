Fútbol

Jicaral e Inter San Carlos ya tienen las fechas definidas para la final de la Liga de Ascenso

Los finalistas de la Segunda División ya conocen el orden de sus enfrentamientos para definir quién dará el salto a la Primera División

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Por Steven Torres
Inter de San Carlos clasificó a la final de la Liga de Ascenso, luego de derrotar a Escorpiones.
Carlos Villegas y los jugadores de Inter de San Carlos celebrando su gol contra Escorpiones de Belén. (Prensa de Inter de San Carlos/Prensa de Inter de San Carlos)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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