Jicaral e Inter San Carlos ya tienen las fechas definidas para la final de la Liga de Ascenso

Carlos Villegas y los jugadores de Inter de San Carlos celebrando su gol contra Escorpiones de Belén.

Las escuadras que disputarán el cetro de la Segunda División quedaron debidamente confirmadas. Jicaral Sercoba e Inter San Carlos llegaron a esta instancia tras ganar sus respectivas series.

Los jicaraleño revirtió con éxito la eliminatoria; tras haber cedido por la mínima (1-0) en el compromiso de ida, logró imponerse en casa para sellar un marcador global de 3-2 frente a Quepos Cambute.

Por su parte, el Inter San Carlos aseguró su presencia en la final tras imponerse por la mínima (0-1) en el marcador global ante Escorpiones de Belén. La clasificación llegó gracias a una agónica anotación de Carlos Villegas al minuto 97, durante la prórroga del encuentro.

Las fechas para la disputa del campeonato ya están establecidas. El duelo de ida se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo a las 4 p.m., jornada en la que el conjunto sancarleño actuará como local para abrir la serie.

El encuentro de vuelta se trasladará a territorio peninsular el domingo 24 de mayo. El horario del partido de vuelta esta pendientes de confirmación por parte de Jicaral y Liga de Ascenso (Liasce).

Inter San Carlos se coronó monarca del Torneo de Apertura; esta condición le otorga una ventaja estratégica: aunque cayera ante la escuadra jicaraleña en esta serie, conservaría el derecho de disputar una Gran Final adicional.

En caso de requerirse este duelo definitivo, los domingos 31 de mayo y 7 de junio son las fechas reservadas inicialmente para definir escuadra obtendrá el boleto a la Primera División.

Para Jicaral, esta final representa la oportunidad de retornar a la Primera División, categoría que abandonó tras su descenso en el 2022.

Por otro lado, un eventual ascenso representaría un hito histórico para el Inter San Carlos, institución que alcanzaría la división de honor por primera vez desde su fundación en 2021.