Puro Deporte

De lavar carros a marcar un triplete y llevar a su equipo a la final de la Liga de Ascenso

En un cierre electrizante en la Liga de Ascenso, delantero aportó un triplete y se reivindicó tras haber fallado un penal

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Por Juan Diego Villarreal
Danilo Pimpinati Jicaral Sercoba Anotó triplete en la semifinal del Torneo Clausura 2026 ante Quepos Cambute. Geleador de la Liga de Ascenso con 22 anotaciones 10 de mayo del 2026 Facebook de Jicaral Sercoba
Danilo Pimpinati, delantero de Jicaral Sercoba. llegó a 22 goles en el campeonato de la Liga de Ascenso, luego de su triplete ante Quepos Cambute. (Facebook de Jicaral Sercoba/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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