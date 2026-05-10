De lavar carros a marcar un triplete y llevar a su equipo a la final de la Liga de Ascenso

Danilo Pimpinati, delantero de Jicaral Sercoba. llegó a 22 goles en el campeonato de la Liga de Ascenso, luego de su triplete ante Quepos Cambute.

Vino al país sin grandes expectativas y, ante la falta de oportunidades, debió trabajar lavando carros y en una pizzería. Sin embargo, este domingo se convirtió en el héroe de Jicaral Sercoba al marcar un triplete y llevar a su equipo a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.

El brasileño Danilo Pimpinati fue la gran figura del conjunto peninsular, que venció 3-1 a Quepos Cambute en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña y se clasificó a la final, donde se medirá al vencedor de la serie entre Escorpiones de Belén e Inter San Carlos. En el global los locales trinfaron 3-2.

Jicaral Sercoba había perdido el juego de ida 1-0 en el estadio de Finca Damas y, a los 10 minutos del compromiso de este domingo, caía 0-1 con un tanto del cubano Luis Díaz.

Sin embargo, en la segunda parte del cotejo apareció Pimpinati para darle vuelta al marcador de forma increíble.

El suramericano resurgió como el Ave Fénix, pues al minuto 48 había fallado un lanzamiento de penal, dejando escapar la oportunidad de empatar el partido y generando dudas sobre una posible remontada.

No obstante, el brasileño de 25 años demostró su olfato goleador y dejó claro por qué es el máximo artillero de la Liga de Ascenso.

Al minuto 60, Pimpinati se reivindicó cuando, con el pecho, marcó el 1-1 tras un servicio de cabeza del veterano Jairo Arrieta.

El juego se volvió de ida y vuelta y, en el epílogo del partido, Pimpinati demostró que es un verdadero depredador del área.

Brasileño goleador

En dos acciones muy similares, el brasileño cazó dos balones en el área rival y, con la pierna derecha, selló el boleto de los jicaraleños a la final.

Al minuto 90+2 anotó el 2-1 tras rematar de volea y empatar el marcador global 2-2, por lo que el partido parecía encaminarse a los tiempos extra.

No obstante, al 90+6, tras un mal despeje de la defensa quepeña, Pimpinati resolvió el partido con una nueva volea que hizo estallar de alegría a los seguidores del cuadro peninsular.

Con su triplete, Pimpinati llegó a 22 anotaciones y se consolidó como el máximo goleador de la Segunda División.

Danilo, formado en la cantera del Santos de Brasil, expresó en una entrevista con Tigo Sports que llegó a Costa Rica de la mano del exjugador Anderson Andrade a inicios de 2025. No obstante, al no encontrar equipo, tuvo que trabajar lavando carros y en una pizzería antes de unirse al Municipal Upala, para el Torneo Apertura 2025.

Para el Torneo Clausura 2026 se incorporó a Jicaral, luego de no llegar a un acuerdo con la dirigencia de Sporting FC.

“Agradezco a Dios la oportunidad de llegar a la final. Fue un partido donde sufrimos mucho. Para mí fue muy difícil porque había fallado el penal, pero mis compañeros me apoyaron y me dijeron que iba a anotar. Vamos a trabajar muy duro en la semana para afrontar la final”, comentó Pimpinati, de 25 años, en FUTV.

Para este lunes 10 de mayo se disputará el juego de vuelta de la semifinal entre Escorpiones de Belén e Inter San Carlos, a partir de las 7 p. m. en el Polideportivo de Belén. El partido de ida finalizó 0-0.