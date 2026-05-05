Liga de Ascenso ya cumplió con los juegos de ida de las semifinales y solo un equipo sacó ventaja

Inter San Carlos y Escorpiones de Belén empataron el lunes 0-0 bajo una intensa lluvia en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.

La Liga de Ascenso completó este lunes los partidos de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 con el sorpresivo empate 0-0 de Escorpiones de Belén, como visitante, ante Inter San Carlos, en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.

En una noche lluviosa, los belemitas mantuvieron a raya a los norteños, quienes no lograron encontrarse en el terreno de juego ni abrir el cerco defensivo impuesto por los visitantes.

Inter San Carlos, campeón del Torneo Apertura 2025, de ganar este segundo certamen automáticamente logrará el ascenso a la Primera División; de lo contrario, deberá disputar una final nacional ante el vencedor del Clausura 2026.

Los dirigidos por Douglas Sequeira, al estar en casa, siempre fueron al frente, pero una y otra vez carecieron de contundencia para sacar provecho de su condición de local ante sus seguidores.

Por otra parte, Quepos Cambute se impuso el domingo 1-0 en el estadio de Finca Damas a Jicaral Sercoba, en un partido en el que los quepeños dominaron las acciones.

La única anotación para Quepos fue obra de Diego Vega al minuto 41, al aprovechar un despiste en la zona defensiva de los peninsulares, con lo cual se van con una ventaja mínima para el segundo compromiso.

Los jicaraleños no contaron con su goleador, el brasileño Danilo Pimpinati, quien es el máximo anotador de la Segunda División, con 19 goles. El suramericano no viajó por motivos personales.

Este domingo 10 de mayo se disputará el partido de vuelta entre Jicaral Sercoba y Quepos Cambute, a las 11 a.m. en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Un empate o una victoria le daría el pase a la final a los quepeños.

Mientras tanto, el Huracán de la Península debe triunfar al menos por dos goles de diferencia para avanzar a la final.

Por su parte, Escorpiones enfrentará a Inter San Carlos el lunes 11 de mayo a partir de las 7 p.m. en el Polideportivo de Belén. Tras la igualdad de 0-0, en el primer duelo, de no haber un ganador durante los 90 minutos, o incluso en tiempo extra, la serie se decidirá mediante lanzamientos de penal. Los juegos serán transmitidos por TD+.