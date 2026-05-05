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Liga de Ascenso ya cumplió con los juegos de ida de las semifinales y solo un equipo sacó ventaja

Los juegos de vuelta de las semifinales de la Liga de Ascenso se disputarán el domingo 10 y el lunes 11 de mayo

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Por Juan Diego Villarreal
Liga de Ascenso Inter San Carlos vs Escorpiones de Belén Semifinales Torneo Clausura 2026 4 de mayo del 2026 Facebook Escorpiones de Belén
Inter San Carlos y Escorpiones de Belén empataron el lunes 0-0 bajo una intensa lluvia en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada. (Facebook Escorpiones de Belén/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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