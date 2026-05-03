Un gol incentiva el suspenso entre Quepos Cambute y Jicaral Sercoba

Quepos Cambute y Jicaral Sercoba luchan por el pase a la final del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.

Un único gol de Diego Vega en el minuto 41 significó la ventaja (1-0) para Quepos Cambute ante Jicaral Sercoba, en el arranque de esta semifinal de la Liga de Ascenso, en la que todavía no hay nada escrito.

Dicha anotación fomenta el suspenso, porque hoy no está claro si será suficiente para que Quepos Cambute consiga dar el paso a la final, o si ese marcador se quedó corto. Y en el bando de Jicaral, tampoco se sabe con exactitud si ocupaba algo más de visita, o si en su casa le dará vuelta a la serie.

El partido en el Estadio Finca Damas se disputó bajo una alta temperatura en Quepos y tuvo un trámite bastante parejo.

Los locales, dirigidos por Camilo Fernández, buscaban el segundo gol que no llegó. Eso de cierta manera los inquieta, mientras que en Jicaral mantienen la calma.

El “Huracán de la Península”, a cargo de Alberto Moraga, echa de menos la Primera División y ahhela quedarse con esa plaza que Guadalupe dejó vacacante.

Para que sus aspiraciones se mantengan intactas, necesita goles, porque tiene el marcador en contra. Eso sí, por su comportamiento en cancha, parecía que este resultado en sí no le resultaba incómodo a Jicaral.

Aunque va perdiendo esta serie semifinal, Jairo Arrieta y compañía tienen la noción de que un 1-0 en contra es manejable, en el entendido de que la apuesta de Jicaral es resolver esta serie en su casa.

Quepos Cambute posee un gol a favor que ahora intentará cuidar como un tesoro; mientras que en el cierre del juego no se le notó a Jicaral la intención de atacar para lograr el empate.

El desenlace de esta serie se conocerá el próximo domingo, a las 11 a. m., en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Ahí se conocerá quién avanza a la final del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.

La otra semifinal arrancará este lunes, con el pulso entre Inter San Carlos y Escorpiones, a las 7 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

Recuerde que Inter San Carlos ganó el Torneo de Apertura y que con eso ya se encuentra sembrado en una eventual gran final. Sin embargo, el cuadro norteño tiene en mente evitar que el ascenso se alargue a dos partidos más.

Si Inter San Carlos también gana el Torneo de Clausura 2026 ascenderá de manera automática. De lo contrario, vendrá una gran final.

Vea el gol de Diego Vega