Puro Deporte

Un gol incentiva el suspenso entre Quepos Cambute y Jicaral Sercoba

Esto pasó en el inicio de las semifinales en la Liga de Ascenso; el lunes será el turno de Inter San Carlos y Escorpiones

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Por Fanny Tayver Marín
Quepos Cambute y Jicaral Sercoba luchan por el pase a la final del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.
Quepos Cambute y Jicaral Sercoba luchan por el pase a la final del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso. (Facebook Quepos Cambute y Facebook Jicaral Sercoba/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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