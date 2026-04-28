Liga de Ascenso ya definió a los cuatro equipos que jugarán las semifinales

El sancarleño Yeison Paéz abrió el camino del triunfo para Inter San Carlos, en su compromiso frente al Pitbulls de Santa Bárbara.

Las series de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso ya quedaron definidas.

Se enfrentarán dos de los grandes favoritos para alcanzar el ascenso y ganar el campeonato, y además habrá un duelo netamente porteño entre dos equipos del Pacífico.

Este lunes, Inter San Carlos venció 2-0 a Pitbulls de Santa Bárbara, en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada, para lograr el último boleto a las semifinales.

Los norteños, que llegaron con la ventaja de haber ganado el partido de ida 1-2, dominaron el compromiso con autoridad para sellar su clasificación.

El marcador lo abrió el volante Yeison Páez al minuto 44, en una acción individual donde sorprendió al arquero rival, Rodrigo Vega, con un remate desde fuera del área.

En la segunda parte, los locales presionaron a sus rivales y, tras una gran jugada colectiva entre Anderson Núñez y Carlos Villegas, este último anotó al minuto 78 con un remate cruzado dentro del área. El global favoreció a los norteños con un 4-1.

El conjunto sancarleño ahora quedó a cuatro partidos del ascenso, pues es el actual campeón del Torneo Apertura 2025; por lo tanto, de ganar el Clausura 2026 ascendería directamente a la máxima categoría.

Ahora, Inter San Carlos se enfrentará a Escorpiones de Belén, otro de los clubes llamados a disputar ese cupo a la Primera División.

Escorpiones, que en cuartos de final eliminó a Santa Cruz PFA, concluyó la fase regular como líder del Grupo B con 32 unidades. También fue el equipo que más puntos sumó en el certamen, mientras que Inter San Carlos fue el mejor del Grupo A con 28 puntos.

Por su parte, la otra serie será disputada entre dos conjuntos puntarenenses, cuando Quepos Cambute se enfrente a Jicaral Sercoba.

Los quepeños vencieron al Uruguay de Coronado por un global de 5-2, y el Huracán de la Península se impuso a Fútbol Consultants por 3-1.

Las semifinales empezarán este domingo 3 de mayo, cuando Quepos Cambute se enfrente a Jicaral Sercoba a las 11 a. m., en el estadio de Finca Damas.

Mientras tanto, Inter San Carlos recibirá a Escorpiones el lunes 4 de mayo a partir de las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada. Ambos compromisos serán transmitidos por el canal TD+.