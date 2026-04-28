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Liga de Ascenso ya definió a los cuatro equipos que jugarán las semifinales

La Liga de Ascenso ya cumplió con la series de cuartos de final y ahora solo cuatro equipos disputarán el boleto a la Primera División

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Por Juan Diego Villarreal
Yeison Paéz Inter San Carlos Liga de Asenso Torneo Clausura 2026 28 de abril del 2026 Facebook Inter San Carlos
El sancarleño Yeison Paéz abrió el camino del triunfo para Inter San Carlos, en su compromiso frente al Pitbulls de Santa Bárbara. (Facebook Inter San Carlos/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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