La Liga de Ascenso suma tres clasificados a semifinales y solo queda un boleto en el aire

Quepos Cambute y el Uruguay de Coronado empataron 0-0 en el estadio Finca Damas. Los quepeños jugarán las semifinales de la Liga de Ascenso ante Jicaral.

El Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso ya contabiliza este domingo a tres de los cuatro equipos clasificados a las semifinales del Torneo Clausura 2026 y está a la espera del club que logre el último boleto para completar las dos series.

De momento, ya se definió una de las eliminatorias a partido de ida y vuelta, la cual se disputará entre equipos de la zona del Pacífico costarricense.

A primera hora de este domingo, Jicaral Sercoba derrotó 2-0 a Fútbol Consultants para avanzar a la siguiente ronda, luego de que el juego de ida concluyera 1-1 el lunes anterior en el estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca, en Guadalupe.

El Huracán de la Península abrió la cuenta por intermedio del brasileño Danilo Pimpinati, quien marcó de cabeza el 1-0 al minuto 79, ante el delirio de la afición jicaraleña presente en el estadio de la Asociación Cívica.

Al minuto 88, el limonense Keymar Davis anotó el 2-0 para los locales, resultado que les dio el pase a la siguiente ronda. En el global, los jicaraleños ganaron 3-1.

Ahora, Jicaral se enfrentará a Quepos Cambute, que empató en casa 0-0 ante Uruguay de Coronado, luego de haber ganado 2-5 en el partido de ida.

Los quepeños, en el estadio de Finca Damas, realizaron un juego de mucho control de balón, cerrando espacios y evitando las incursiones de los “lecheros”, que no lograron descontar a lo largo del compromiso.

Jicaral y Quepos Cambute, durante la fase regular, formaron parte del Grupo A y, en sus enfrentamientos particulares, cada uno ganó con marcador de 4-0 en su casa.

Por otra parte, Escorpiones de Belén derrotó el viernes 4-1 a Santa Cruz PFA y avanzó con un global de 5-2, tras el empate 1-1 en el estadio Cacique Diría.

Ahora, los belemitas esperan al vencedor del enfrentamiento entre Inter San Carlos y Pitbulls Santa Bárbara, serie que los norteños dominan 1-2, luego de su primer duelo el pasado lunes en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Este lunes 27 de abril se disputará el juego de vuelta, cuando Inter San Carlos reciba a Pitbulls Santa Bárbara a las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada. El partido se transmitirá por la señal de TD Más.