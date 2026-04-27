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La Liga de Ascenso suma tres clasificados a semifinales y solo queda un boleto en el aire

El Torneo Clausura de La Liga de Ascenso ya contabiliza a tres semifinalistas y este lunes se conocerá al último invitado

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Por Juan Diego Villarreal
Quepos Cambute Uruguay Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 Semifinales 26 de abril del 2026 Facebook de Quepos Cambute
Quepos Cambute y el Uruguay de Coronado empataron 0-0 en el estadio Finca Damas. Los quepeños jugarán las semifinales de la Liga de Ascenso ante Jicaral. (Facebook de Quepos Cambute/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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