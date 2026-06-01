Patrick Pemberton: ‘Ha llegado el momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida’

Patrick Pemberton siempre ha creído en la frase que reza que es de bien nacidos ser agradecido. Y eso es lo que aplica en este momento crucial de su vida, cuando el eterno enamorado del arco afronta un nuevo desafío profesional.

El exportero de la Selección de Costa Rica, de Liga Deportiva Alajuelense y de otros clubes fue anunciado recientemente como el nuevo preparador de guardametas en Escorpiones (Liga de Ascenso), club al que Júnior Díaz llega como técnico.

Pero no podía irse de su antiguo trabajo sin decir nada, al menos pensó que no era lo correcto. Así que decidió escribir un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“Después de seis años de formar parte de la gran familia de la Academia Fútbol Consultants - Edson Soto, ha llegado el momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida”, anotó Patrick Pemberton.

Añadió que quería expresar su más sincero agradecimiento a Edson Soto por brindarle la oportunidad de trabajar en la que define como “la mejor academia de fútbol del país”.

Indicó que aprecia mucho la confianza, el apoyo y permitirle crecer tanto en lo profesional como en lo personal durante todos estos años.

Tuvo unas palabras para sus compañeros de trabajo, a quienes agradeció por cada experiencia compartida, por el aprendizaje, las risas, los desafíos y el compromiso que siempre demostraron, trabajando en equipo.

“A cada uno de mis porteros, gracias por su esfuerzo, disciplina y pasión. Me siento orgulloso de haber sido parte de su proceso de formación, de acompañarlos en sus triunfos, de apoyarlos en los momentos difíciles y de verlos crecer dentro y fuera de la cancha”, subrayó.

Se dirigió a los padres de esos talentos, por la confianza due depositaron en su trabajo y por permitirle aportar un granito de arena en el desarrollo de sus hijos.

“Su apoyo fue fundamental para alcanzar tantos objetivos juntos. Me marcho con el corazón lleno de gratitud, grandes recuerdos y amistades que llevaré para siempre. Los ciclos terminan, pero las enseñanzas, los valores y las experiencias vividas permanecerán conmigo toda la vida.

”Les deseo muchos éxitos y bendiciones. Estoy seguro de que la academia seguirá formando excelentes futbolistas y sobre todo grandes personas. ¡Gracias por todo!”, concluyó Patrick Pemberton, al marcharse de la academia Fútbol Consultants - Edson Soto y abrir otro capítulo en el cuerpo técnico de Escorpiones, en la Liga de Ascenso.