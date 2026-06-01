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Patrick Pemberton: ‘Ha llegado el momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida’

Patrick Pemberton ha dado de qué hablar en los últimos días y le tocó tomar decisiones

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Por Fanny Tayver Marín
Patrick Pemberton vivió cosas importantes trabajando en liga menor con Fútbol Consultants.
Patrick Pemberton vivió cosas importantes trabajando en liga menor con Fútbol Consultants. (Instagram Patrick Pemberton/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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