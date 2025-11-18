Puro Deporte

‘Para Haití es el partido más importante de este siglo’, asegura costarricense que trabaja con los caribeños

Los integrantes de la Selección de Haití están listos para afrontar el partido ante Nicaragua que los puede clasificar al Mundial 2026

Por Juan Diego Villarreal
Selección de Haití Eliminatoria mundialista de la Concacaf, Mundial 2026 17 de noviembre del 2025 Fotografía. Alejandro Salisbury
La Selección de Haití está a las puertas de clasificarse a su segunda Copa del Mundo en su historia, contra todos los pronósticos. (La Nación/Fotografía. Alejandro Salisbury)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

