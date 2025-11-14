Puro Deporte

Panamá no se dejó intimidar y saca a Guatemala del Mundial 2026

El recibimiento hostil no afectó en nada a una selección de Panamá que ganó en Guatemala y deja así a los chapines fuera del Mundial 2026

Por Milton Montenegro
El delantero de Panamá Azarías Londoño disputa el balón con José Morales de Guatemala, en el compromiso por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
El delantero de Panamá Azarías Londoño disputa el balón con José Morales de Guatemala, en el compromiso por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. (JOHAN ORDONEZ/AFP)







