Panamá no se dejó intimidar y saca a Guatemala del Mundial 2026

El delantero de Panamá Azarías Londoño disputa el balón con José Morales de Guatemala, en el compromiso por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La afición de Guatemala recibió a la Selección de Panamá con pólvora, insultos y amenazas, pero los canaleros no se intimidaron y dejaron a los chapines fuera del Mundial 2026.

Los panameños sacaron un valioso triunfo como visitantes 2-3 en el estadio El Trébol de la capital guatemalteca y siguen en su duelo particular ante la sorprendente Surinam para ver quién se deja el boleto directo en el grupo A de la Concacaf.

A primera hora, Surinam despachó a El Salvador con una paliza de 4-0. Después de estos resultados, los surinameses son líderes con nueve puntos, igualados con los panameños aunque con mejor mejor gol diferencia.

Por su parte, Guatemala se queda en cinco unidades y una vez más el sueño se les escurre entre los dedos. Los chapines nunca han ido a una Copa del Mundo y ahora tendrán que esperar cuatro años más.

Cecilio Waterman se despachó con un doblete en los minutos 30 y 44, para poner a Panamá 0-2 al frente. Guatemala reaccionó en el segundo tiempo y logró empatar con anotaciones de Arquímedes Ordóñez (69) y Rudy Muñoz (74), que llevaron al go de esperanza a los aficionados locales.

Sin embargo, los panameños no estaban para sorpresas y puso cifras definitivas al 78 por intermedio de José Fajardo.

En la última jornada, Panamá recibe a un El Salvador que ya no tiene opciones, mientras que Guatemala -también ya eliminado- será casa ante Surinam.