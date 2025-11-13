Panamá en la ‘caldera del diablo’: hostil recibimiento en Guatemala y clima de agresividad que preocupa

Insultos y hasta detenciones por parte de la policía, fue lo que se vivió en la llegada de la Selección de Panamá a Guatemala.

Los canaleros arribaron al territorio chapín para su cita en la eliminatoria para el Mundial 2026, no obstante, se encontraron con un ambiente hostil a la hora de desplazarse.

En diferentes videos que circulan en las redes sociales se ve a los aficionados guatemaltecos en las inmediaciones del aeropuerto chapín con pirotecnia, pancartas y cánticos.

Re tranquilo el ambiente previo al Guatemala vrs Panamá

Desde el aeropuerto hasta el hotel donde se iban a hospedar, los panameños recibieron todo tipo de ofensas.

Con fuegos artificiales en tonos azul y blanco, los seguidores guatemaltecos encendieron la tarde con el claro propósito de hacer sentir su presencia antes del crucial cotejo.

La selección de Guatemala recibe a Panamá este jueves 13 de noviembre, por la quinta jornada del Grupo A en la fase final de las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la Concacaf.

🇬🇹🇵🇦UNA VELADA LLENA DE PIROTECNIA AFUERA DEL HOTEL DE PANAMÁ🎆



Aficionados chapines pasaron la noche cantando y lanzando fuegos artificiales en las inmediaciones de la concentración de los canaleros previo al juego clave por las eliminatorias mundialistas🔥



vía @OttoArriaga pic.twitter.com/WycuEbliHb — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 13, 2025

El partido, que se jugará en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol en Ciudad de Guatemala, se presenta como una cita clave para ambos equipos en su lucha por el pase al torneo mundialista.

El partido es a las 8 p.m. y Guatemala llega al encuentro con la ilusión viva de seguir avanzando hacia el destino mundialista. Con 5 puntos en el grupo, una victoria podría catapultarlos hacia una posición muy favorable. Panamá, por su parte, sabe que debe sumar los tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación directa o exportar presión al resto del grupo.

Medios internacionales como Récord de México y Olé de Argentina reportaron la aparición dede una manta cerca del estadio, que decía: “Concacaf, panameños, árbitros: Si nos roban, de aquí no se va nadie”.

Incluso, el conocido periodista canalero que se hace llamar El Jeque, afirmó que su selección debería no presentarse a jugar esta noche, debido al potencial clima de violencia.

“Hay amenazas a los jugadores en redes sociales, no es necesario que salgamos a jugar”, indicó el polémico comunicador.