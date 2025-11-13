Puro Deporte

Panamá en la ‘caldera del diablo’: hostil recibimiento en Guatemala y clima de agresividad que preocupa

Chapines y canaleros se enfrentan esta noche en las eliminatorias mundialistas

Por Milton Montenegro

Insultos y hasta detenciones por parte de la policía, fue lo que se vivió en la llegada de la Selección de Panamá a Guatemala.








