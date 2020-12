“Desde que me comentaron que iba a pelear por el cinturón de Rocky hasta me dieron ganas de llorar, me entusiasmé mucho porque es la oportunidad de unificar los títulos, lo cual era mi sueño y como boxeadora es un privilegio. Eso me anima aún más. Después de que me informaron que ese cinturón iba a estar en juego hice que mi hermana Naomy viera todas las películas de Rocky conmigo para que ella reconociera el cinturón”, aseguró Valle.