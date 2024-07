Yokasta Valle lanza advertencia a Seniesa Estrada y le pone fecha a pelea de revancha

La boxeadora Yokasta Valle se mostró feliz y alegre por volver a la victoria frente a la pugilista india Ramandeep Kaur, a quien derrotó este sábado en el segundo asalto por nocaut técnico. Esto desató la euforia en el estadio Ricardo Saprissa, donde miles de aficionados llegaron a apoyarla.

Yoka, con su triunfo, espera quedar como la número uno del ranquin de las diferentes asociaciones y estar lista para la revancha ante la estadounidense Seniesa Estrada, quien la derrotó el 29 de marzo de 2024 y le arrebató sus títulos mundiales de las 105 libras. Por lo tanto, está ansiosa de que la revancha se realice en el Estadio Nacional.

- ¿Cuál es el análisis que hace de la victoria ante Ramandeep Kaur?

- Se vio reflejado el gran campamento que tuve, en el cual aprendí muchísimo. Me sentí fuerte y rápida para darlo todo de mí. Hacía tiempo que no terminaba una pelea por la vía rápida y le agradezco a mi gran equipo de trabajo: al Panda, Jacob Najar y al profe Carlos Duarte. Desde que llegué a Jiquimilco me adapté bien a la altura. También le agradezco a todas esas personas que pagaron su boleto para ver la pelea.

Yokasta Valle habla de su victoria número 31

- ¿Se ve peleando esa revancha contra Seniesa Estrada antes de que acabe el año?

- Por supuesto que sí. Sé que los empresarios de Top Rank vieron la pelea y vieron el gran apoyo que tengo acá en Costa Rica. Obviamente, van a querer que sea en el Estadio Nacional.

- ¿Cuál es el mensaje que le manda a Seniesa Estrada?

A Seniesa le digo que aquí la estamos esperando. Todos los ticos la están esperando para esta pelea.

- ¿Qué le pareció el apoyo del público?

- Ver el estadio Ricardo Saprissa lleno de personas fue lo que tanto soñé. Que todos ellos llegaran a ver mi pelea fue espectacular, la verdad. Más que agradecida, más que bendecida, por tener a toda esa gente detrás de mí apoyándome.

¿Cómo se sintió peleando en La Cueva?

La verdad, increíble. No solo por ser saprissista, sino por el cariño de la gente, la buena vibra, el juego de pólvora, y la canción que compuso el cantante SNK. Todo fue soñado. Sé que es una “probadita” de lo que se viene para nuestra pelea en el Estadio Nacional.

¿Qué viene para usted ahora?

Esto fue una “probadita” de lo que podemos hacer con Panda Najar. Él me dice que vamos mejorando poco a poco y que después de ver nuestro trabajo, Seniesa Estrada no se va a querer subir al ring conmigo porque seré una mejor versión. Somos un gran equipo, desde la parte técnica hasta la física. Adoptamos todos los tipos de entrenamiento para llegar al 200%.

¿Cómo analiza la contundencia que mostró ante Ramandeep Kaur?

El Panda insistió en que debía ser agresiva. En estos momentos estoy bajo un entrenamiento cubano-mexicano, por lo que debo ser contundente, moverme mucho, fintar, esquivar bien, al estilo mexicano. La verdad, me gustó porque me encanta tirar muchos golpes y darles espectáculo a la gente.

¿Le decepcionó lo que presentó Ramandeep Kaur?

Ella es una boxeadora joven de la India. Ella también quería ganar y pelear con Seniesa Estrada, por lo que sabía que venía a dar lo mejor. Pero se topó con una Yoka más que motivada, con todo el apoyo de la gente y bien preparada. Físicamente, me siento increíble, hice el peso bien y espero que después de esta pelea pueda estar de número uno de todas las organizaciones.

¿Se siente mucho más cómoda con el nuevo estilo de boxeo que practica?

La verdad, sí. Este es mi boxeo, es lo que me gusta y es lo que le gusta a la gente. Van a ver una Yoka mucho mejor ante Seniesa Estrada. Espero que la pelea sea de tres minutos por round. Yo tengo condición física para hacer 20 rounds de tres minutos porque mi preparación es mi confianza.

En la velada también peleó Naomi, su hermana, y ganó. ¿Qué comentaron tras sus victorias?

Ambas ganamos en el segundo round. La verdad, estoy muy feliz de compartir una velada con mi hermana. Yo fui la que la metió al boxeo y lo siento por mi mamá, que es la que se preocupa. Sinceramente feliz porque Naomi es una gran peleadora; sé que será campeona mundial y mi sueño es que seamos campeonas al mismo tiempo.