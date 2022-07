Yokasta Valle enfrentará la pelea más anhelada ante una sobreviviente de la calle

La boxeadora Yokasta Valle corrió el domingo en la carretera al Volcán Irazú, como parte de su preparación física. Tomada de Facebook

La boxeadora costarricense Yokasta Valle por fin enfrentará uno de los combates que más anhelaba en su carrera deportiva, al intentar unificación su título mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente a la vietnamita Nguyen Thi Thu Nhi.

Nguyen Thi Thu Nhi, monarca de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), se medirá a la pugilista nacional el próximo 8 de setiembre en Costa Rica, en una sede que posiblemente sea el Gimnasio BN Arena de Hatillo, aunque aún debe confirmarlo el promotor Mario Vega

El pasado 11 de junio, Yoka defendió por quinta ocasión su cinturón ante la estadounidense Lorraine Villalobos, una de las protegidas de Golden Boy Promotions, que pertenece al expugilista Óscar de La Hoya y quien quedó impresionado por la estilo de la tica que ganó en forma contundente.

Precisamente Yokasta firmó con Golden Boy Promotions para una serie de combates por lo que resta del año y una de sus principales pruebas será el enfrentamiento ante la vietnamita.

La monarca de la FIB llegó a las 12 victorias en forma consecutiva, manteniendo un récord envidiable. Su última derrota fue en junio del 2018, cuando cayó por decisión ante la alemana Tina Rupprecht. Su actual palmarés es de 25 triunfos y solamente dos derrotas.

Yoka tendrá al frente a una atleta de 25 años muy combativa, que supo lo que era de niña vivir en la calle, vendiendo lotería y sirviendo fideos en un restaurante. Nhi encontró en el boxeo la manera de ganar dinero y con solo cinco peleas como profesional derrotó a la japonesa Etsuko Tada, una rival más fuerte y experimentada que ella, para dejarse el cinturón de la OMB.

Valle, quien este domingo corrió en Cartago, en la carretera que lleva al Volcán Irazú, aseguró en sus redes sociales que está lista para el combate y que su mayor deseo es realizar la pelea en nuestro país y sentir el apoyo del público, en una de las reyertas más importantes de su vida.

Camino difícil

Por su parte, Mario Vega, promotor de Yokasta, indicó que están en negociaciones para realizar el combate en nuestro país y esperan finiquitar todos los detalles en los próximos días. Para ello viajarán a Los Ángeles, Estados Unidos, para organizar el campamento de su protegida y firmar los términos contractuales de la velada.

Luego de atravesar dificultades en el colegio, Nguyen Thi Thu Nhi se orientó al boxeo a los 13 años y fue detectada por un entrenador del equipo de la ciudad Ho Chi Minh, en el sur del país, quien le enseñó los conceptos básicos para poder sobresalir en el mundo boxístico.

La vietnamita Nguyen Thi Thu Nhi tiene 25 años y es la monarca de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Tomada de Facebook

En octubre del año pasado, a sus 25 años, la vietnamita dio la gran sorpresa al ganar el cetro de la OMB y se convirtió en una de las mujeres más influyentes de su país, con lo cual pudo contar su historia de superación, dejando atrás una vida llena de limitaciones al pasar de vivir en una minúscula casa junto a otras ocho personas a dedicarse a entrenar y poder sacar a su familia de la pobreza.

“Mi motivación era ganar dinero, así que me entrenaba cada vez más duro. No tenía tiempo de salir y divertirme. Me entrenaba casi todos los días de la semana. El resto del tiempo, se dedicaba a ganar algunos céntimos con pequeños trabajos”, contó Nhi a la AFP.