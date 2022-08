Yokasta Valle encontró la mujer que le ajustó las ‘tuercas’ para unificar su título mundial

Yokasta Valle junto a su entrenadora Gloria Alvarado (izq). Fotografía: Cortesía

Perfeccionista, estricta y exigente, así define la boxeadora Yokasta Valle a su nueva entrenadora, la mexicana Gloria Alvarado, quien lleva la preparación de la costarricense para su pelea por la unificación del título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante la vietnamita Nguyen Thi Thu Nhi.

Valle se medirá a la asiática el próximo 8 de setiembre en el BN Arena del Complejo Deportivo Heiner Ugalde, en Hatillo 2, donde defenderá su cetro de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y al mismo tiempo intentará despojar a la asiática de su cinturón, con la ayuda de Alvarado, quien durante los últimos tres meses ha estado en su esquina.

De amplia experiencia internacional, Alvarado ha sacado lo mejor de la tica en el campamento realizado en Los Ángeles, Estados Unidos, durante más de un mes, en el cual corrigió diferentes aspectos con la intención de consolidar la carrera profesional de Yokasta, quien afirma sentirse muy contenta por el trabajo de su nueva estratega, de la cual dice haber aprendido mucho.

“A nivel técnico he mejorado mucho gracias a mi entrenadora Gloria Alvarado. Le dije que me había ajustado las ‘tuercas’, porque gracias a sus consejos e indicaciones siento que he mejorado la puntería y la contundencia de los golpes. Ella me dice que como yo trabajo fuerte nos hemos complementado muy bien, yo siempre estoy dispuesta a aprender”, comentó Valle.

“Gloria me asegura que seré una campeona más sólida porque vamos a enfrentar a grandes rivales como es el caso de Nguyen. Debo estar muy bien preparada al 200% de mis condiciones, ser más rápida y fuerte. Tengo muchas ganas de pelear. Si me dicen que mañana es el combate y que debo subir al ring, simplemente estoy lista”, enfatizó.

Orden y contundencia Copiado!

Pero, ¿en qué aspectos ajustó las ‘tuercas’ la estrategia mexicana a Yoka, que la llenaron de confianza y optimismo para su reyerta el próximo 8 de setiembre?

“Lo primero es que me hizo ver que a veces tiraba muchos golpes, pero no era tan certera y no hacía tanto daño. Es por eso que empezamos a trabajar desde lo básico, como es el movimiento de piernas, el balance que uno tiene y los movimientos de derecha a izquierda y adelante. Ella me dio esa seguridad de tener ese balance a la hora de tirar los golpes y tener mayor contudencia”, explicó Valle

“A veces no tenía esa estabilidad para conectar más y dejaba mis golpes en el aire, sin destino. Con Gloria hemos corregido esa serie de detalles. Día tras día mi disciplina, con su dedicación, me ha permitido mejorar, por lo que siento una gran diferencia en esa parte de mi entrenamiento”, agregó Valle.

Yokasta relató que Alvarado le da mucha importancia a la calidad de los golpes, a las combinaciones en ataque y sobre todo a ser más selectiva.

“Gloria me insiste en que debo enfocarme. En lugar de lanzar ocho golpes y desgastarme por solo conectar cuatro, que debo lanzar solo cuatro y conectarlos, tener mayor puntería para causar daño, tener contundencia. También me pide ser más agresiva, que esté más concentrada, que haga mayor caso a mi esquina y lance las combinaciones que me pide. Ella ve detalles que yo jamás me imaginé”, añadió.

Yoka admitió que en la pelea por la unificación del título mundial verán una boxeadora con mayores argumentos, un mejor balance y que dará más de una sorpresa a su adversaria, porque trabajó a conciencia para mejorar en todos los aspectos y tienen una entrenadora con la cual se ha complementado muy bien y le demuestra mucho profesionalismo.

“Este campamento ha sido genial, el mejor que he tenido a nivel técnico y físico. En Costa Rica tengo mis volcanes y la playa para entrenar, pero acá en Los Ángeles, Estados Unidos, tengo montañas y también montículos de arena que hemos aprovechado y trabajamos mucho las piernas y la resistencia, con una entrenadora exigente y dedicada.

“Además en Los Ángeles estuve totalmente concentrada en la pelea, lejos de la familia y otras distracciones, por lo que estoy enfocada en la pelea. En el centro de Los Ángeles hay un ambiente de mucho boxeo, se respira boxeo y el nivel de sparring es excelente. Hay de donde elegir de acuerdo con nuestras necesidades, lo que no ocurre en Costa Rica”, reconoció Valle.

