¿Wálter Centeno a la Selección de Costa Rica? Atacante mexicano del Herediano apostaría por él

Aunque la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) ya eligió a Claudio Vivas como técnico interino de la Selección Nacional de Costa Rica, el delantero mexicano José de Jesús Tepa González espera que algún día Wálter Centeno llegue al banquillo de la Sele.

La idea futbolística del técnico Walter Centeno cautivó al delantero azteca, quien admira el deseo del entrenador nacional de jugar bien y ser ofensivo ante cualquier rival. Para el atacante, el fútbol de Costa Rica necesita a técnicos como él en los clubes, promoviendo un estilo de juego competitivo internacionalmente, para que a mediano plazo eso refleje en la Selección. De igual forma, no dudaría en darle la oportunidad Centeno en el equipo nacional.

Aunque el Tepa González no conocía a su actual técniuco, desde que llegó al Club Sport Herediano, su estilo de juego le llamó la atención.

“Si la Selección costarricense quiere jugadores bien formados, necesita técnicos como Wálter en los equipos, porque el fútbol internacional exige la idea de Wálter. El fútbol no puede ser solo hacer goles u obtener resultados, sino también jugar bien para competir con los monstruos internacionales. Ojalá se le den las cosas y llegue a dirigir la Selección, porque tiene una idea muy buena”, afirmó González.

El Tepa recordó cómo comenzó a escuchar sobre Walter “Paté” Centeno y su relación actual con el técnico.

“En algún momento, Jorge Vergara fue dueño del Saprissa y yo estaba en Chivas de Guadalajara. Entonces convivíamos mucho, Saprissa y Chivas. Allí escuchaba mucho de Wálter (Centeno) como jugador. Con el tiempo, como entrenador, no lo ubicaba muy bien. Cuando supe que iba a venir al Herediano, me puse a investigarlo y me encanta su idea de juego”, comentó González.

Desde su llegada al país, el artillero azteca ha elogiado el estilo de Centeno e incluso le sorprende que algún sector de la prensa no esté de acuerdo con su filosofía.

“Es normal la crítica, y ya he visto que lo critican demasiado (a Centeno) y no entiendo por qué. Es una cuestión de tiempo para que las cosas lleguen a su lugar. Pero es verdad que eres tan bueno o tan malo como tu último juego. La presión y la exigencia siempre van a estar ahí, y Wálter lo entiende, lo sabe. Pero mientras el grupo crea en su idea, el viento o el humo que venga de afuera no nos afecta en nada”, enfatizó.

El delantero mexicano, quien suma dos tantos con el Team en la Copa Centroamericana, uno ante el Diriangén de Nicaragua (1-0) y otro ante el Saprissa (2-0), insistió en que, en estos meses en Costa Rica, se siente muy a gusto.

“Me encantó que estuviera Wálter Centeno aquí. Entiendo que juega buen fútbol. Aquí estoy aprendiendo mucho, no me quiero quedar así. La idea de Wálter nos viene muy bien a todos en el equipo y así puede ser para el resto de los jugadores”, subrayó González.