Una estricta maestra apasionada del ciclismo es la dedicada de la Vuelta Ciclística femenina

Por más de 20 años, Evelyn Rodríguez Castillo ha impuesto orden en el ciclismo, ya sea desde la Asociación de Ciclismo de Pococí, Guápiles, o actualmente como miembro de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI).

Docente de profesión, Evelyn se inició en el ciclismo apoyando a sus hijos Gilbert y Cindy Tencio Rodríguez. Para comprender mejor este deporte, estudió los reglamentos y, con el tiempo, desarrolló una pasión que la ha llevado a ser una de las figuras más conocidas en el mundo del ciclismo tico. Hoy es la dedicada de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina Telecable 2024.

El giro femenino arranca este jueves 17 de octubre con una etapa entre Quepos y Palmar Norte, y culminará el próximo domingo en Escazú con un circuito de 83 kilómetros.

Durante más de 34 años fue maestra y profesora de matemáticas, donde forjó un carácter fuerte, siendo el orden una de sus grandes virtudes. Ella misma admite que puede ser un poco terca al defender sus convicciones e ideales.

“Me llena de muchas emociones encontradas ser la dedicada de la Vuelta Ciclística Femenina de este año. Siento desde ganas de reír hasta de llorar. Me siento feliz no solo a nivel personal, sino también por mis hijos, quienes siempre me han apoyado, ya que les he quitado tiempo para dedicarme al ciclismo”, expresó Rodríguez.

Ayudar y organizar eventos en su natal Guápiles fueron sus primeros pasos en el mundo del ciclismo, hasta que un dirigente reconoció su trabajo y le abrió las puertas en su evento y en la Fecoci.

“Cuando se corría la Vuelta a Higuito, que fue ideada por Glauco Pinto (qdDg.), yo ayudaba en la organización de las llegadas a Guápiles. Un día me dijo: ‘Usted nos sirve en la Federación. Trabaja mucho y es muy ordenada’. Me propuso en la Fecoci, y ya han pasado seis períodos con seis Juntas Directivas diferentes, y aquí estamos. Le agradezco la confianza que han tenido en mí”, comentó Rodríguez.

Vuelta Ciclística femenina a punto de arrancar

Actualmente, Evelin es vocal de la Fecoci y, en eventos como los Campeonatos Nacionales, los Campeonatos Nacionales Máster o incluso la Vuelta Femenina, se desempeña como Directora de Carreras.

“Me llena de mucho orgullo. Son más de 20 años en este deporte. Empecé como juez en las competencias y, después, algunas organizaciones me han solicitado ayuda. Ser la dedicada es un reconocimiento al trabajo de las personas que están a mi alrededor y al mío propio”, resaltó Rodríguez.

La primera etapa de la Vuelta femenina será el jueves 17 de octubre, con salida en Quepos, pasando por Dominical, Ciudad Cortés y Palmar Norte, para completar 102 kilómetros.

El viernes 18 de octubre se disputará la etapa más larga del giro femenino, con 118 kilómetros, partiendo de Palmar Norte, y transitando por las localidades de Paseo Real, Volcán y Buenos Aires, con meta en General Viejo.

El sábado 19 de octubre, el pelotón femenino enfrentará la primera parte del Cerro de la Muerte, con una llegada en ascenso que, sin duda, pondrá a prueba a las escaladoras y definirá en gran parte la Vuelta, en un recorrido de 73,1 kilómetros.

La última etapa será un circuito en Escazú, pasando por las comunidades de San Rafael y Guachipelín, con un recorrido de 83,6 kilómetros, donde se definirá a la mejor ciclista de la competencia.