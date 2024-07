Talentosa niña aprovecha su ADN de basquetbolista para deslumbrar con la Selección de Costa Rica

Sofía Chavarría Gálvez tiene 13 años, pero ya despunta como figura del baloncesto tico. De hecho, se encuentra disputando el Centrobasquet U-15 con la Selección de Costa Rica, aunque es dos años menor que las demás competidoras.

Sofía anotó 19 puntos y compartió el galardón de máxima anotadora del juego con Valentina Pérez en el triunfo tico por 80-38 contra Bahamas.

Sin embargo, la jugadora ha destacado pese a su temprana edad porque el baloncesto la ha acompañado, literalmente, toda la vida. De hecho, cuando apenas tenía tres meses en el vientre de su madre, celebró su primer título, ya que la mamá de Sofía es la reconocida basquetbolista Natalia Gálvez. Pero la historia no queda ahí, porque su padre es Cristian Chavarría. Gálvez fue seleccionada mayor de Costa Rica por 22 años, mientras que Chavarría lo fue por 21.

La calidad la lleva en la sangre. Los padres de la jugadora suman entre los dos 22 títulos de campeones nacionales.

“Al ser ambos basquetbolistas de alto nivel, para ella ha sido muy normal estar en canchas, entrenamientos. Sofi siempre ha estado inmersa en el medio y por eso lo ve todo con normalidad”, pronunció Chavarría.

Sofía Chavarría junto a sus padres, Natalia Gálvez y Cristian Chavarría, ambos deportistas destacados en el baloncesto nacional. Fotografía: Cortesía

Según la descripción del papá, la jugadora sacó características de ambos. Para Cristian, su hija tiene su liderazgo y su distribución, pero también posee una capacidad anotadora envidiable, como la que poseía Natalia Gálvez.

“En realidad, nosotros en esa parte somos muy conscientes de que si ella quiere una meta, si tiene sus sueños y objetivos, debe trabajar por ellos. El plus es que con nosotros está muy inmersa en la cancha, pero el apellido no le va a ayudar; los logros nuestros son nuestros, ella tiene que buscar los suyos. Ella es muy líder, muy proactiva, muy dedicada”, acotó.

Tanto Cristian como Natalia decidieron salir el miércoles a las 2 a. m. rumbo a Panamá para ver a su hija en competencia.

“En la parte de ver los toros desde la barrera, somos muy técnicos; no somos fanáticos. Claro que soy papá y me siento orgulloso, sí veo mucho sus estadísticas y su desempeño, pero no soy de gritar y Nati menos. De hecho, la conversación entre nosotros es muy técnica; hablamos si tomó la decisión correcta, la mecánica y demás”.

Para nadie es un secreto que conforme Sofía continúe avanzando en su carrera, en el ambiente empezarán las comparaciones con sus progenitores.

“No hay temor de eso, para nada, porque ella tiene demasiado baloncesto; no necesita que la comparen con su mamá. Ella tiene la ventaja de tener el juego de ambos; yo no era distribuidora, ella sí lo es, pero también es muy anotadora, algo que yo tenía. Ella está haciendo su propio camino. Se lo ha ganado todo sola”, aseguró Natalia.

Como le sucedió a su madre, Sofía en sus inicios tuvo que jugar baloncesto con hombres porque no había tanta participación femenina.

“Hoy, cuando la vi entrar a la cancha, se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo ya viví mi sueño; siempre quise que jugara, pero respetaba lo que ella quisiera y verla ahí es mucho orgullo. Siento que revivo lo que yo viví”, dijo Gálvez.

Una situación particular es que Chavarría es el entrenador del equipo de Escazú de Sofía, por lo que también la guía en su formación deportiva.

Desde la perspectiva de madre, Natalia confesó que se siente más realizada ahora viendo a su pequeña alcanzar metas que cuando ella las vivió.

“Con mucha ilusión desde otra perspectiva, porque yo ya sé lo que ella está viviendo. Uno sabe lo que se siente estar en la cancha, lo que es perder, ganar, el corre-corre. A ella le tocó vivir eso desde pequeña; ya sabe cómo funciona, pero ahora lo vive en carne propia, no viendo a sus papás vivirlo”, agregó.

Sofía Chavarría es una de las jugadoras que más expectativa genera en la U-15, disputando en Panamá su pase a la Americup Sub-16 de 2025. Para acceder a este certamen, las ticas deben terminar entre las mejores tres del campeonato. En el Grupo B, además de Costa Rica y Bahamas, también están Puerto Rico y El Salvador.