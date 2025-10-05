Sherman Guity guardó un secreto que por poco lo deja sin medallas en el Mundial de Para Atletismo

Sherman Guity muestra orgulloso la medalla de plata que ganó en los 200 metros lisos, en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi 2025, este domingo 5 de octubre. Cortesía: Cristina Sequeira

Días antes de emprender el viaje a la India, para competir en el Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi 2025, el velocista costarricense Sherman Guity sufrió una caída accidental que le ocasionó un esguince en el tobillo y que por poco le impide participar en la cita mundialista.

Incluso durante su permanencia en la India, hubo días en los que debió mantenerse en reposo y suspender los entrenamientos normales para evitar resentirse de la lesión, según comentó Andrés Carvajal, presidente del Comité Paralímpico Nacional (CPN).

Pese a competir con dolor y con la incertidumbre de no lesionarse de nuevo, lo que habría significado quedar fuera de competencia, Sherman logró subirse al podio al conquistar la medalla de bronce en los 100 metros planos y la plata en los 200 metros.

“Estoy supercontento con este resultado. Me fue mucho mejor de lo que esperaba, a pesar de tener una lesión en el tobillo, por lo que tuve que parar dos semanas antes de viajar al Mundial. Aun así, sin estar al 100%, logré estar en el podio”, comentó Guity en un video enviado por el periodista Olman Mora, del CPN.

“Pese a todo lo que me sucedió, siento que logramos cumplir las metas. Ahora vienen más eventos y espero poder estar en mejores condiciones y recuperarme de mi lesión. Le agradezco a mi entrenador Emmanuel Chanto, a mis patrocinadores y a todas las personas que me apoyan”, manifestó Guity.

Sherman Guity habla de su participación en el Mundial

Sherman sumó así su tercer Mundial de Para Atletismo y su cuarta medalla, consolidando una destacada trayectoria.

En París 2023, el limonense ganó la medalla de plata en los 100 metros planos, mientras que en los 200 metros sufrió una caída a tan solo dos metros de la meta.

Por su parte, en Kobe, Japón 2024, se adjudicó la presea de oro en los 100 metros planos, aunque no compitió en los 200 metros. Finalmente, en Nueva Delhi 2025, conquistó la plata en los 200 metros y el bronce en los 100 metros.

Sherman Guity gana medalla de plata en Mundial de Para Atletismo

Según comentó Andrés Carvajal, la terapeuta física Cristina Sequeira, quien acompañó a la delegación en la India, estuvo siempre pendiente de Sherman y lo atendió durante toda su estadía en Nueva Delhi para que pudiera competir en las dos pruebas en las que estaba inscrito.

“Se estuvo atendiendo a Sherman desde nuestra área médica de manera constante. Antes de la salida del país tuvo una mejoría considerable y se le dio seguimiento en la India. Todo este proceso estuvo en manos de nuestra terapeuta física, con el fin de que Sherman evolucionara de la mejor manera. Sus resultados son, en gran parte, gracias a la labor y el esfuerzo de Sequeira”, añadió Carvajal.