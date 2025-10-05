Orgullo de Costa Rica: Sherman Guity gana una medalla más en el Mundial de Para Atletismo

Sherman Guity lució feliz luego del bronce en los 200 metros del mundial de Para Atletismo.

En un electrizante final, en una carrera donde todo se resolvió en los últimos 50 metros, el velocista costarricense Sherman Guity logró subir al podio de nuevo este domingo 5 de octubre, en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.

Sherman obtuvo la medalla de plata en la prueba de los 200 metros planos de la clase T64 (atletas con amputación en una extremidad inferior), sumando así su segunda presea en esta cita mundialista y la cuarta en sus tres participaciones.

El atleta limonense protagonizó un cierre espectacular junto al alemán Felix Streng, quien lo superó en los metros finales.

Sherman Guity gana medalla de plata en Mundial de Para Atletismo

Streng ganó con un tiempo de 21:60 segundos, seguido por el costarricense Guity, con 21:70, y el italiano Francesco Loragno, con 22:58.

El pasado martes 30 de setiembre, Sherman ganó la presea de bronce en los 100 metros planos.

Para Sherman, es su cuarta presea en un Mundial de Para Atletismo, en sus tres participaciones, contabilizando cuatro en un total: una de oro, dos de plata y una de bronce.

En las justas de París 2023, ganó plata en 100 metros planos. En este mundial sufrió una caída en la prueba de los 200 metros a dos metros de la meta.

Mientras tanto, en Kobe 2024 se dejó la presea de oro en los 100 metros planos. En estas justas, Guity no compitió en la prueba de los 200 metros.

Finalmente en Nueva Delhi 2025 conquistó plata en los 200 metros y bronce en los 100 metros planos.