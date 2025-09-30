¡Costa Rica celebra! Sherman Guity consigue medalla en mundial de Para Atletismo

Sherman Guity lució feliz luego del bronce en los 200 metros del mundial de Para Atletismo.

El para atleta costarricense Sherman Guity sigue llenando de gloria al país y consiguió la medalla de bronce en el mundial de Para Atletismo que se disputa en Nueva Delhi, India.

El nacional corrió en la categoría de 100 m T64 y terminó con un tiempo de 10.93 (10 segundos y 93 centésimas). Por encima del tico quedaron los alemanes Felix Streng con 10.73, quien se dejó el oro, y Johannes Floors también de Alemania, con 10.75.

La carrera fue extraña para el nacional, debido a que dominó en los primeros metros sin inconveniente, pero en el cierre vio como Streng se coló por un lado para dejarse la primera posición.

La competencia tuvo una salida en falso por la aceleración de uno de los competidores, no obstante luego de se dio la carrera la cual fue liderada la mayoría del recorrido por el tico; pero el teutón, Felix Streng, en el cierre aceleró para dejar sin tiempo de reacción su coterráneo, Floors, y a Sherman.

Sherman Guity suma su tercer Mundial de Para Atletismo: París 2023, Kobe 2024 y Nueva Delhi 2025, donde el limonense ha logrado un total de cuatro medallas.

En París 2023 conquistó el oro en los 200 metros y la plata en los 100 metros, mientras que en Kobe 2024 ganó la presea dorada en los 100 metros.

El para atleta tico aseguró luego de la competencia sentirse muy conforme con lo logrado, además de que adelantó que espera poder colgarse una medalla de oro en la prueba de los 200 metros.

“Finalicé los 100 metros, quedé tercero. El 100 es un evento duro, difícil de ganar. Tuve un pequeño error y chao, pero estoy muy contento. Ahora queda prepararme para el 200, espero en esa categoría poder sacar el oro”, dijo en declaraciones al Comité Paralímpico Nacional.

Sherman ahora se alista para el próximo domingo entrar nuevamente en competencia, cuando dispute los clasificatorios y si logra avanzar la final de la categoría 200 m T64.

Por otra parte, otra nacional que consiguió un buen resultado fue Melissa Calvo.

Calvo culminó sétima en la final de los 200 metros planos en la clase T13 con un tiempo de 28: 25. La para atleta impuso un nuevo récord nacional en la prueba que fue ganada por la irlandesa Orla Commerford, quien paró su cronómetro en 24:71.

El domingo, Melissa Calvo también competirá en los 400 metros planos.