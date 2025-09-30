Fútbol

¡Costa Rica celebra! Sherman Guity consigue medalla en mundial de Para Atletismo

El para atleta Sherman Guity logró poner en alto una vez más el nombre de Costa Rica en un mundial

Por Esteban Valverde
Sherman Guity lució feliz luego del bronce en los 200 metros del mundial de Para Atletismo.
Sherman Guity lució feliz luego del bronce en los 200 metros del mundial de Para Atletismo. (Cristina Sequeira/Cristina Sequeira)







Sherman GuityMundial de Para Atletismo
