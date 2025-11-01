Otros deportes

Seleccionado nacional pudo cumplir la promesa de mostrarle la medalla a su madre antes de que falleciera

El seleccionado nacional tuvo tiempo de despedirse de su mamá, quien estaba hospitalizada

Por Juan Diego Villarreal
Emmanuel Gamboa Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 31 de octubre del 2025 Fotografía Comité Olímpico
Emmanuel Gamboa (izq.) le anotó a El Salvador, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, el martes pasado y se lo dedicó a su madre, quien falleció dos días después (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)







Emmanuel GamboaJuegos Centroamericanos Guatemala 2025Futsal masculino
