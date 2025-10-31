Otros deportes

Así quedó el medallero de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Gran actuación de Costa Rica

Las disciplinas de ajedrez, polo acuático, taekwondo y golf le dieron un cierre dorado a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos de Guatemala

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Polo acuático Medalla de oro 30 de octubre del 2025 Cortesía: Comité Olímpico
El polo acuático costarricense, por primera vez, se dejó la medalla de oro, en la historia de los Juegos Centroamericanos. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Medallero totalCosta Rica en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.