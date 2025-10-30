Otros deportes

Lágrimas bañan una medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al recordar la muerte de un ser querido

El taekwondo costarricense tuvo un cierre dorado en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juan Carlos Calderón dedica medalla de oro a su abuelo fallecido







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Juan Carlos CalderónMedalla de oro en Poomsae
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.