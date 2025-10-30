Lágrimas bañan una medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al recordar la muerte de un ser querido

El taekwondista Juan Carlos Calderón tomó la bandera de Costa Rica y corrió alrededor del tatami para celebrar su medalla de oro, obtenida este 30 de octubre en la modalidad de Poomsae individual, durante los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Tras su festejo, Juan Carlos se hincó, miró al cielo y, con lágrimas en los ojos, no pudo contener el llanto al recordar a una de las personas que más lo apoyó, pero que hoy —desde el cielo— celebra con él este gran momento deportivo.

“Esto significa mucho trabajo, mucho sacrificio, porque hace tiempo venía buscando un resultado importante. Hace un mes perdí a mi abuelo, por lo que esto lo hice por él y por mi familia. Agradezco a las personas que siempre han estado conmigo. A todos les doy las gracias de corazón”, expresó Calderón mediante un video difundido por el Comité Olímpico.

El Poomsae es una secuencia de movimientos de ataque y defensa que simulan un combate contra oponentes imaginarios en el taekwondo. Se practica para perfeccionar el equilibrio, la coordinación, la respiración y la agilidad, además de reflejar la tradición y filosofía coreanas.

Juan Carlos Calderón no puede contener las lágrimas, tras ganar la medalla de oro en taekwondo, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)

El taekwondo costarricense cerró su jornada dorada en las justas regionales con las preseas de oro en Poomsae por equipos, tanto en la rama femenina como en la masculina, gracias a ejecuciones impecables y gran precisión técnica, que reflejaron disciplina, arte marcial y orgullo nacional en cada movimiento.

A estos triunfos se sumaron Neshy Lee Lindo, Laura Sancho y Kayla Rojas en la modalidad de equipos femeninos, junto a Gabriel González (–87 kg) y Julián Webb (+87 kg), quienes también conquistaron la presea dorada el miércoles, con destacadas actuaciones.