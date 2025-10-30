Fútbol

Luto en Juegos Centroamericanos: medallista costarricense recibió triste noticia antes de volver a casa

El atleta se preparaba para retornar al país, tras su participación en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Emmanuel Gamboa Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Futsal 30 de octubre del 2025: Cortesía: Comité Olímpico de Costa Rica
Emmanuel Gamboa (primero a la izquierda) celebra con Luis Carlos Navarrete (7) Víctor Fonseca (7) y Daniel Gómez, uno de los goles ante Nicaragua este miércoles. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico de Costa Rica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025Emmanuel CamposSeleccionado Futsal
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.