Luto en Juegos Centroamericanos: medallista costarricense recibió triste noticia antes de volver a casa

Emmanuel Gamboa (primero a la izquierda) celebra con Luis Carlos Navarrete (7) Víctor Fonseca (7) y Daniel Gómez, uno de los goles ante Nicaragua este miércoles.

Después de colaborar con goles y asistencias para la Selección Nacional de Fútbol Sala, que ganó la medalla de plata para Costa Rica en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, estaba listo para regresar a casa y mostrar orgulloso su presea dorada.

Sin embargo, una triste noticia enluto al combinado nacional y en especial al jugador Emmanuel Campos Valenciano, tras conocer el fallecimiento de su madre.

Así lo informó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) este jueves 30 de octubre a través de sus redes sociales.

“La Federación Costarricense de Fútbol lamenta el fallecimiento de la señora Ana Guiselle Valenciano Alpízar, madre de Emmanuel Campos Valenciano, jugador de la Selección de Futsal de Costa Rica. Le enviamos nuestro abrazo solidario a toda su familia”, publicó la Fedefútbol en su esquela.

Campos, quien también ha representado al país en campeonatos mundiales con la Tricolor, formó parte del grupo que viajó a las justas regionales, donde anotó un gol ante El Salvador y fue pieza clave en el equipo dirigido por el técnico Alex Ramos.

La Tricolor se dejó la medalla de plata, tras vencer a Guatemala (2-1), El Salvador (3-2) y Nicaragua (5-20) y caer ente Panamá 6-3.