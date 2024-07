¿Por qué Brisa Hennessy no ha podido competir de nuevo en los Juegos Olímpicos París 2024?

La surfista costarricense Brisa Hennessy deberá esperar un día más para volver a competir, según informó el Comité Organizador del torneo de surf de los Juegos Olímpicos París 2024.

El evento se mantendrá aplazado debido a las condiciones climáticas que prevalecen en la región de Teahupo’o en Tahití.

“Los fuertes vientos, que continuamente cambian de dirección, y la altura inusual de las olas, hacen que el mar esté desordenado y el oleaje no sea óptimo para surfear. El oleaje no será el óptimo para ejecutar maniobras como los tubos de agua y el viento ocasionaría más peligro para los competidores”, comentó el periodista Carlos Brenes, especialista en surf.

Brisa actualmente se encuentra en la tercera ronda del torneo, donde debe enfrentar a la portuguesa Yolanda Hopkins.

Una nueva actualización se dará a conocer este mismo martes 30 de julio a partir de las 9:45 p. m., para informar si la competencia se reanuda el miércoles 31 de julio o el jueves 1.º de agosto.

De momento, Hennessy está con en su familia y equipo de apoyo en una casa en Tahití, donde está tranquila, a la espera que la organización tome la decisión de cuándo regresan las competencias.

“Al competir en el Tour Mundial, Brisa está acostumbrada a estos lapsos de espera. Ella no se inquieta. Se dedica a entrenar la parte física y a descansar. Incluso no tiene la distracción de estar en el crucero con otros competidores. Al estar en tierra se puede desplazar con más facilidad a otra playa cercana a surfear y mantenerse activa, lo que no le genera ninguna presión”, comentó Brenes.