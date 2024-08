Pilar Riveros practicó natación, esgrima y baloncesto en silla de ruedas antes de hallar el deporte de su vida

Al ver por la televisión al atleta Diego Quesada desfilando en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Pilar Riveros Ledesma se sintió motivada a incursionar en la disciplina del tiro con arco, la cual nunca había practicado, pero que la ilusionaba con la posibilidad de dominar y alcanzar nuevos retos en su vida.

En menos de tres años, Pilar logró ganar la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023, clasificarse a los Juegos Paralímpicos de París 2024, y ser abanderada de la delegación costarricense en el desfile de inauguración de las justas, que se realizará este miércoles 28 de agosto a partir de las 12 p. m.

Pilar, de 48 años, será la primera costarricense en debutar en las justas París 2024 este jueves 29 de agosto en la modalidad de arco compuesto, a las 5 a. m., hora de Costa Rica, en la primera ronda individual.

La campeona parapanamericana, quien perdió sus piernas hace 21 años en un accidente de tránsito con el tren, encontró en el deporte una nueva oportunidad en la vida.

En el pasado, practicó la esgrima en silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas e incluso la disciplina de aguas abiertas, lo que fortaleció el carácter de una mujer que nunca se dejó vencer en la vida y donde el deporte le mostró que nada es imposible cuando se quiere alcanzar una meta.

“Al ver a Diego Quesada desfilando en Tokio me emocioné. Me gustó su disciplina y decidí probar. Desde entonces siempre traté de mejorar, y tres años después clasifiqué a los Juegos Paralímpicos y seré una de las abanderadas junto a Andrés Molina (taekwondista) No puedo pedir más, aunque estoy segura de que vienen muchas más cosas buenas para mí”, confesó Riveros a La Nación.

Pilar Riveros y su lucha por mejorar Copiado!

La administradora de profesión no pudo contener las lágrimas en la juramentación de la delegación paralímpica al conocer que llevaría el pabellón nacional por los míticos Campos Elíseos. Aseguró que lo dará todo por dejar en alto el nombre de Costa Rica, a pesar de no haber nacido en nuestro territorio.

“Voy a dar lo mejor de mí para representar a mi querida Costa Rica. Nací en Paraguay, pero desde hace más de 20 años vivo en Costa Rica, que es mi hogar. Pertenezco y amo este país, y me siento una costarricense más. Qué mayor orgullo que poder representarlo en un evento de tanta importancia”, explicó Riveros.

Para poder llegar en el mejor nivel a los Juegos Paralímpicos París 2024, Riveros solicitó dos meses de licencia en la empresa donde labora con el fin de poder entrenar e incluso viajó a El Salvador para un campamento con su compañero Diego Quesada, para “afinar la puntería” y estar lista para las justas.

“Entreno en Alajuela con mi entrenador Rodrigo Saborío, quien me ayudó a prepararme para los Juegos Parapanamericanos. Es un deporte que requiere mucha concentración y serenidad. Al principio me costó porque soy muy hiperactiva, pero mi esposo, Marcelo Quintana Vargas, me ayudó y motivó mucho para mejorar mi puntería”, declaró Riveros.

Incluso, Pilar confesó que el primer arco con el que practicó era de niño, pero al ir mejorando y mostrando cualidades, recibió el apoyo del Comité Paralímpico Nacional y de todo su equipo interdisciplinario, quienes le dieron las herramientas para mejorar y aprender.

“Desde que empecé a practicar deporte, muchas cosas en mi interior cambiaron. Me ayudó a valorarme más, a tener mayor confianza y a entender que sí se pueden hacer cosas muy buenas. El tiro con arco me abrió una luz que me indicó que este era el camino. Recuerdo que Diego (Quesada) me preguntó a los tres meses que lo pensara muy bien si quería practicar este deporte, y en ese momento ya había comprado mi primer arco personalizado para competir, pues sabía que esto era lo mío”, exclamó Riveros.