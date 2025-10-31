Otros deportes

Paul Chaplet y el golf suman últimas preseas para Costa Rica en los Juegos Centroamericanos

La delegación del golf en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 sumó tres preseas al medallero costarricense

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Paul Chaplet Medalla de oro Golf 30 de octubre del 2025 Cortesía: Comité Olímpico
El golfista Paul Chaplet, se dejó la medalla de oro en el torneo individual masculino, de los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

