Paul Chaplet y el golf suman últimas preseas para Costa Rica en los Juegos Centroamericanos

El golfista Paul Chaplet, se dejó la medalla de oro en el torneo individual masculino, de los Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025

El golfista costarricense Paul Chaplet encabezó la selección nacional que conquistó una medalla de oro y dos de plata en el cierre de la XII edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que concluyeron este jueves.

En la modalidad masculina, Chaplet dominó de principio a fin el torneo de golf de las justas en el último día de competencia, para quedarse con todo merecimiento con la medalla de oro y sumar así a la gran cosecha dorada de la delegación nacional.

Chaplet, quien durante la temporada 2025 formó parte del PGA Tour Américas, alcanzó el pasado 22 de setiembre el tercer lugar en el Times Colonist Victoria Open, en Canadá, su mejor presentación en la actual campaña del circuito profesional.

Esa experiencia le permitió al tico jugar con gran seguridad y aplomo en un campo donde no tenía experiencia previa, pero al que logró adaptarse a la perfección.

LEA MÁS: Lágrimas bañan una medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al recordar la muerte de un ser querido

Para Chaplet no es su primera medalla en un ciclo olímpico, pues en el torneo masculino de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 también se adjudicó el primer lugar, luego de un disputado cierre.

Paul, quien creció y estudió en Escazú antes de marcharse a Estados Unidos para dedicarse profesionalmente al golf, era sin duda la carta más fuerte del combinado costarricense.

Por su parte, las jugadoras Scarlet Weidig y Gloriana Soto tuvieron un regreso espectacular tras un inicio titubeante y, gracias a su experiencia y solidez en el juego, se adjudicaron la medalla de plata en la modalidad de parejas femeninas, de acuerdo a la información del periodista Mynor Solano.

Finalmente, la delegación costarricense sumó otra presea de plata en la categoría de equipos masculinos, integrada por Paul Chaplet, Juan Marín, Alberto Aguilar y José Monge, todos ellos bajo la dirección del capitán Mauricio Zamora.

Cabe destacar también la participación del costarricense Gustavo Marrero, quien se desempeñó como juez de reglas internacional en los Juegos Centroamericanos.