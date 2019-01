“La verdad siempre corrí medio fondo en la época escolar y desde los 14 años fue cuando me interesó la marcha, por lo que no creo tener problemas para participar en el evento y ser competitiva. Tenemos el fondo y solamente es volver a correr. Al principio me siento un poco extraña (corriendo), pero es en los primeros metros. Después todo es más sencillo”, explicó Vargas.