Nadadora Alondra Ortiz sumó su tercer oro: Así va Costa Rica en el medallero de los Juegos Centroamericanos

La nadadora Alondra Ortiz, celebra su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

La nadadora costarricense Alondra Ortiz continúa haciendo historia en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, al imponerse con un nuevo récord centroamericano en la prueba de 400 metros libres, con un tiempo de 5:05.11.

Alondra, quien alcanzó su tercera medalla de oro en las justas de la región, fue sin duda la gran figura de la jornada y contribuyó al repunte de Costa Rica en el medallero.

La delegación costarricense se consolida en el segundo lugar del medallero, con 27 preseas de oro, 30 de plata y 33 de bronce, para un total de 90 medallas.

Guatemala se mantiene en el primer puesto con 62 oros, 47 platas y 38 bronces, mientras que Panamá es tercera con 19 oros, 18 platas y 16 bronces.

Otra destacada actuación costarricense se dio en el adiestramiento ecuestre, donde Ronald Mauricio Masís se llevó la medalla de oro con su caballo Arlequín VII. La plata fue para la guatemalteca Isabel Arzú y el bronce para la costarricense Nicole Acosta con Cali.

En el tenis de campo, Jesse Flores se coronó campeón al ganar la final contra el salvadoreño César Cruz por 2-0, adjudicándose el oro. En dobles mixtos, la pareja costarricense Valentina Obregón y Nicolás Garnier consiguió el bronce al vencer a la dupla de Honduras.

El tenista Jesse Flores celebra su presea dorada en la modalidad de singles, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

En el ciclismo de montaña femenino, la experimentada Adriana Rojas se dejó la presea dorada, seguida por la también nacional Cristel Espinoza, mientras que la salvadoreña Sauking Shi fue tercera.

En la rama masculina, Carlos Herrera obtuvo la plata para Costa Rica. El oro fue para el guatemalteco Luis López y el bronce para su compatriota Gabriel Sáenz.

Por su parte, en esgrima, el equipo femenino de espada, integrado por Karina Dyner, Isabella Sayagués, Luna Mia Fernández y Daniela Jurado, se consagró campeón centroamericano.

Ronald Mauricio Masís, se dejó la presea de oro en el adiestramiento ecuestre, con su caballo Arlequín VII, en los Juegos Centroamericano Gutemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Olímpico)

Mientras tanto, en espada masculina, Costa Rica se quedó con la plata, gracias a la participación de Bradley Johnston, Daniel Ojeda y David Esquivel.

En el fútbol masculino, la Selección de Costa Rica debutó con una victoria 1-0 ante Honduras, en un partido disputado en el Estadio Cementos Progreso. El gol del triunfo fue obra de Óscar Leal.

Finalmente, en el voleibol sala femenino, Costa Rica enfrentará a Nicaragua, repitiéndose así la final de las justas de Managua 2017.