“Se puede correr solo. Ha habido mucha confusión en un sector que lo quiso hacer, el quédese en casa es para el distanciamiento social, pero hay gente que entendió que ya pueden organizarse y hacer deporte en grupo y eso es lo que no ocupamos. La gente que quiere entender lo entiende, los que tergiversan, que lo tergiversen, pero lo que buscamos es no buscar es aglomeraciones. Ocupamos ser fuertes y es necesario este asunto de la actividad física. Si usted sale a caminar o correr solo está bien, pero no está bien hacer eso para aglomerarse. Esto va para bastantes semana y tenemos que ser fuertes para lo que viene”. Este fue el mensaje contundente de Salas.