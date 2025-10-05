Otros deportes

Melissa Calvo se despide del Mundial de Para Atletismo con dos récords nacionales

La atleta Melissa Calvo cerró su participación en los 400 metros planos, con un nuevo registro personal

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
En el orden usual José Andrés Pacheco, Amalia Ortuño, Melissa Calvo y la fisioterapeuta Cristina Sequeira. Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025. 5 de octubre del 2025 Cortesía: Cristina Sequeira.
En el orden usual, la atleta Amalia Ortuño, junto a su entrenador José Andrés Pacheco; Sherman Guity, Melissa Calvo y la fisioterapeuta Cristina Sequeira, quienes conformaron la delegación tica en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025. Cortesía: Cristina Sequeira. (La Nación/Cortesía: Cristina Sequeira.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melissa CalvoCampeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025Quinto lugar 400 metros planos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.