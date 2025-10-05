Melissa Calvo se despide del Mundial de Para Atletismo con dos récords nacionales

En el orden usual, la atleta Amalia Ortuño, junto a su entrenador José Andrés Pacheco; Sherman Guity, Melissa Calvo y la fisioterapeuta Cristina Sequeira, quienes conformaron la delegación tica en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025. Cortesía: Cristina Sequeira.

Con el mejor tiempo de su vida, la atleta costarricense Melissa Calvo se despidió del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, al ocupar el quinto lugar en la prueba de los 400 metros planos, con un nuevo récord nacional de 1 minuto, 1 segundo y 79 centésimas (1:01.79).

Su anterior marca en la clase T13 (atletas con discapacidad visual) era de 1:02.05.

Melissa concluye el Campeonato del Mundo con dos récords nacionales, en las pruebas de 200 y 400 metros planos, tras competir en el Estadio Jawaharlal Nehru.

LEA MÁS: Orgullo de Costa Rica: Sherman Guity gana una medalla más en el Mundial de Para Atletismo

El domingo 28 de setiembre, Calvo compitió en la final de los 100 metros planos, terminando en el octavo lugar, con un tiempo de 13:89 segundos. Su mejor marca en esta distancia es 13:55, conseguida en los Juegos Parapanamericanos Santiago de Chile 2023.

En la final de los 200 metros planos, realizada el martes 30 de setiembre, Calvo logró el sétimo puesto del mundo, con un tiempo de 27:82, mejorando su anterior registro de 28:25.

LEA MÁS: Profesora de matemáticas costarricense suma su tercer Mundial de Para Atletismo

Melissa Calvo es estudiante y maestra de la carrera de Matemáticas en la Universidad de Costa Rica (UCR) y suma tres Campeonatos Mundiales de Para Atletismo: París, Francia 2023, Kobe, Japón 2024 y Nueva Delhi 2025.

“Fue un desafío bastante grande. A pesar de que es mi tercer mundial y tengo experiencia, siempre se sienten esos nervios y esa ansiedad. Creo que eso habla del amor y compromiso que le tengo al deporte. Me emocionó mucho volver a competir en el más alto nivel”, aseguró Calvo, atleta del Coopenae-Wink.