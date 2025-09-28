Profesora de matemáticas costarricense suma su tercer Mundial de Para Atletismo

Además de competir en los 100 metros lisos, Melissa Calvo participará en los 200 y 400 metros lisos, en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.

La atleta costarricense Melissa Calvo debutó este domingo 28 de setiembre en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, al participar en la final de los 100 metros lisos en la categoría T13 (atletas con baja visión).

Melissa, estudiante y profesora de matemáticas, se ubicó en el octavo lugar con un tiempo de 13 segundos y 89 centésimas (13.89), en lo que fue su tercera participación en un Mundial de Para Atletismo.

La velocista alajuelense y atleta de Coopenae–Wink estuvo presente en la cita de París 2023, mientras que el año pasado compitió en Kobe, Japón.

La prueba fue ganada por Orla Comerford, de Irlanda, con un tiempo de 11.88; seguida por Rayane Soares Da Silva, de Brasil, con 12.07; y el tercer puesto fue para Kym Crosby, de Estados Unidos, también con 12.07.

El mejor registro personal de la alajuelense en los 100 metros planos es de 13.55 segundos. La atleta comentó que el clima en el Estadio Jawaharlal Nehru estuvo bastante caluroso y sofocante este domingo.

“Fue un desafío bastante grande. La satisfacción fue muy buena, casi igualo la marca que realicé en Cali, Colombia. Ahora a descansar para las pruebas de 200 y luego los 400 metros, que es mi prueba favorita”, indicó Calvo mediante un comunicado de prensa del Comité Paralímpico Nacional (CPN), a cargo de Olman Mora.

Las próximas competencias de Melissa serán la final de los 200 metros planos este lunes 30 de setiembre, a las 5:57 a. m., y los 400 metros planos el domingo 5 de octubre, a las 7:15 a. m., en ambos casos hora de Costa Rica.

Por otra parte, el velocista limonense Sherman Guity competirá este lunes 29 de setiembre en la eliminatoria de los 100 metros lisos, clase T64, a partir de las 8:00 a. m., hora de Costa Rica.

Asimismo, la seis veces campeona mundial de CrossFit Adaptado, Amalia Ortuño, finalizó la noche de este sábado en el octavo lugar de la prueba de lanzamiento de disco con una marca de 18 metros y 98 centímetros (18.98), imponiendo un nuevo récord nacional.

Ortuño volverá a competir este martes 30 de setiembre, a las 9:30 p. m., hora costarricense, en la prueba de lanzamiento de jabalina, clase F56.