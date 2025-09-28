Otros deportes

Profesora de matemáticas costarricense suma su tercer Mundial de Para Atletismo

La costarricense Melissa Calvo hizo su debut este domingo en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

Por Juan Diego Villarreal
Melissa Calvo Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025 100 metros lisos Octavo lugar 28 de setiembre del 2025 Cortesía Coopenae
Además de competir en los 100 metros lisos, Melissa Calvo participará en los 200 y 400 metros lisos, en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025. (La Nación/Cortesía Coopenae)







Melissa Calvo100 metris lisosMundial de Para Atletismo Nueva Delhi, India 2025
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

