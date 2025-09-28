Orgullo de Costa Rica: Amalia Ortuño es octava del mundo e impone récord nacional

Amalia Ortuño es octava en el Mundial de Para Atletismo

La costarricense Amalia Ortuño, seis veces campeona de CrossFit Adaptado, debutó este sábado en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India, imponiendo un nuevo récord nacional y finalizando en el octavo lugar en la disciplina de lanzamiento de disco, categoría F56 (atletas que deben competir sentados).

Ortuño, en su sexto intento, logró un lanzamiento de 18,98 metros la mañana del domingo (hora de India), superando el anterior registro nacional de 15,22 metros, obtenido por ella el 12 de julio de 2025 en Chula Vista, California, Estados Unidos.

El clima fue un rival más para la tica, quien compitió con una temperatura de 32 grados centígrados y sensación térmica de 40 en el Estadio Jawaharlal Nehru, según informó en un comunicado de prensa Olman Mora, periodista del Comité Paralímpico Nacional (CPN).

LEA MÁS: Sherman Guity encabeza el sueño de los paratletas costarricenses en el Mundial de Para Atletismo

Amalia, en su primer lanzamiento, ya había superado su marca personal con 15,61 metros. Posteriormente, lanzó 16,47, luego 17,96, y en su antepenúltimo intento alcanzó 17,27, antes de llegar a 18,17.

“Estoy súper contenta tras haber terminado mi competencia en el lanzamiento de disco. Logré hacer mi mejor marca personal por casi cuatro metros, lo cual es muy bueno. Quedé octava del mundo y estoy demasiado feliz”, comentó Ortuño en un video compartido por Cristina Sequeira, fisioterapeuta del CPN.

Amalia Ortuño logró un lanzamiento de 18,98 metros en el evento del lanzamiento de disco, en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India. (La Nación/Fotografía: Cristina Sequeira)

Por su parte, el entrenador José Andrés Pacheco destacó la labor de Amalia, quien en cinco oportunidades mejoró su registro durante el mundial.

“Estamos muy contentos por el resultado. Amalia se mete como octava del mundo. Ella llegó como la décima de su categoría F56 y la expectativa era mejorar sus registros. Tuvo mucho control y es muy importante lo que ha logrado. Vamos por más en la disciplina de jabalina, donde ella entrenó muy duro”, comentó Pacheco.

La próxima prueba de Amalia Ortuño será el lanzamiento de jabalina, clase F56, este martes 30 de septiembre a las 9:30 p.m. (hora de Costa Rica).

Mientras tanto, Melissa Calvo tenía previsto debutar este domingo 28 de setiembre a las 6:18 a.m. en la final de los 100 metros lisos, clase T13 (atletas con baja visión). El mejor tiempo de la alajuelense en la prueba es de 13,55 segundos. Además, competirá en los 200 y 400 metros lisos.

Por su parte, Sherman Guity competirá este lunes 29 de setiembre en la eliminatoria de los 100 metros planos, clase T64, a partir de las 8:00 a.m. (hora de Costa Rica).