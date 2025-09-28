Otros deportes

Orgullo de Costa Rica: Amalia Ortuño es octava del mundo e impone récord nacional

La atleta Amalia Ortuño mejoró en cinco ocasiones su marca personal en el lanzamiento de disco, en Mundial de Para Atletismo

Por Juan Diego Villarreal
Amalia Ortuño es octava en el Mundial de Para Atletismo







Amalia OrtuñoLanzamiento de disco 18.98 metrosl Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India 2025
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

